Deseaba más que nada una segunda cita… pero se quitó el antifaz, y quedó horrorizada

Con los ojos tapados, Carolina, un cacereña también de 18 años, le parecía de lo más interesante. Su personalidad le atraía, y ambas tuvieron conversaciones la mar de interesantes en torno al feminismo:

– Carolina: Pues no me parece bien porque todas las personas somos iguales. Bueno, pero como Instagram va a seguir borrando las publicaciones de los pechos de las mujeres…

– Carolina: Pues a mí me da igual, he ido a manifestaciones y amigas mías son de ese rollo, pero me da igual. Porque como se va a seguir haciendo lo que le dé la gana a la gente.

“Nadie tiene más derecho por ser de un género diferente”, reivindicó ante la cámara María, que en un momento dado le preguntó a Carolina cuál era su tendencia sexual exacta.

La cacereña, muy vacilona durante toda la cena, respondió con un contundente “pues yo soy hetero… ¿No te lo crees?”.

Ese tipo de bromas atrajeron mucho a María, que justo antes de la sentencia final exclamaba que se lo había pasado genial con Carolina porque era “extrovertida, espontánea… y muy vacilona”…

Así, cuando llegó el momento de mojarse y decir si tendrían o no una segunda cita. María no tuvo dudas:

Sin embargo, el giro de guión iba a llegar cuando se quitaron los antifaces.

“No me la imaginaba así”, afirmó decepcionada María, que no tardó en cambiar su primera sentencia…

“Ahora que veo a Carolina no tendría una segunda cita. No me atrae físicamente aunque me mola su rollo.”