El hombre de Negro también estará en 'Bailando con las estrellas'

El Hombre de Negro ha sido confirmado como el tercer nobre de Bailando con las estrellas, el nuevo ¡Mira quién baila! de TVE y que presentará Roberto Leal junto a Rocío Muñoz. Pablo Ibáñez se suma a la lista formada por el momento por Gemma Mengual y Topacio Fresh.

El showman, que dejó el Hormiguero hace un año, decidió saltar 'a la competencia' fichando por Hora Punta, espacio que presenta Javier Cárdenas en TVE, después de que visitara el programa por un motivo benéfico, ssegún recoge ecoteuve.

El show, formato originario de BBC Worldwide, es un programa que RTVE producirá en colaboración con Gestmusic Endemol que ya ha sido adaptado con gran éxito en 55 países de todo el mundo como Australia ('Dancing with the stars'), Alemania (Let's dance), Argentina ('Bailando por un sueño'), Brasil ('Dança dos Famosos'), Dinamarca ('Vild med Dans'), Estados Unidos ('Dancing with the stars'), Francia ('Danse avec les Stars'), o Italia ('Ballando con le Stelle'), entre otros muchos.

