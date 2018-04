Las amenazas cumplidas de Mauricio Casals, el 'capo' de Atresmedia: "Esta señora (Cifuentes) las pasará putas"

Atresmedia se había pedido la cabeza de Cristina Cifuentes en bandeja de plata y ya la tiene. Al final fue un vídeo destapado por Okdiario el que acabó con la carrera política de la dimitida presidenta de Madrid, pero nadie podría negarle a la artillería mediática del grupo Planeta haberse empleado a fondo.

Mención especial se merece el director de Informativos de esa casa, Antonio García Ferreras, aporreándose el pecho como los gorilas al grito 'Más periodismo' mientras cumplía al dictado las órdenes que recibía del consejero de Atresmedia, Mauricio Casals, auténtico cerebro gris, 'proxy' entre el Gobierno de Mariano Rajoy y los informativos de las dos cadenas de Isla Graciosa, 13.

Y 'proxy' entre García Ferreras (para controlar el frente informativo) y Javier Bardají, ese devoto del Opus Dei y militante religioso de Ciudadanos.--Losantos ve la mano de Mauricio Casals en el vídeo de las cremas de Cifuentes y fulmina a la política por cobarde--

Las grabaciones del caso Lezo revelan las presiones de Atresmedia a Cifuentes para proteger al responsable del Canal Isabel II en América, Edmundo Rodriguez Sobrino, responsable del Canal de Isabel II en América y acusado de enriquecerse con la compra de la empresa Emissao en Brasil.--Eduardo Inda dinamita el aquelarre de Atresmedia contra Cifuentes sacando el listado de fraudes podemitas--

Sobrino era el hombre fuerte de Ignacio González en Sudamérica. Y Cifuentes, en su guerra con el aguirrismo, se había encargado de meterse en arenas movedizas cuando envió a la fiscalía un informe sobre la costosa compra de la sociedad en Brasil por casi seis veces su valor real.--Los reporteros 'gonzos' de Atresmedia: acoso a los políticos del PP y protección a los corruptos del ERE--

Por su etapa al frente de esta empresa, que participó en la compra fradulenta de la brasileña Emissao, Rodríguez Sobrino permanece en prisión provisional, acusado de cobro de mordidas y de participación en la organización criminal que durante años gestionó el Canal.

Como Rodríguez Sobrino era consejero y accionista del 25 por ciento de La Razón, Mauricio Casals dio órdenes de darle protección absoluta y salir con todo contra Cifuentes. Además, Casals, conocido como 'El Príncipe de las Tinieblas', mantiene una excelente amistad con Ignacio González, enemigo íntimo de Cifuentes, tanto que Esperanza Aguirre se refería a Casals como 'tu Mauricio', en presencia de González y ante los ataques sufría por parte de El Mundo.El sectarismo de 'La Sexta Noche' se hunde en audiencia y hace un roto a Atresmedia

Rodríguez llamó a Casals y le informó de la reunión de Marhuenda con Cifuentes. Casals le expuso que no es solamente La Razón la que se implica en su defensa sino todo el grupo.

"Y que vea (Cifuentes) que no es únicamente La Razón, sino que está La Razón, Antena 3, Onda Cero y La Sexta".

Es decir, toda la artillería mediática del grupo. Rodríguez llamó a Casals y este le calma diciéndole:

"Y no te preocupes, que las pasará putas esta señora (Cifuentes)".Atresmedia: los que se aporrean el pecho por la libertad de expresión mientras imponen el terror

Casals contó también a González "que García Ferreras [presentador del programa de La Sexta Al rojo vivo] se ha portado de cine".

"Se lo pedí como favor personal".

"Hoy de momento hay tranquilidad, y la cadena de televisión La Sexta se ha portado...", destaca Casals, y reitera: "(...) Se ha portado García Ferreras de cine. Ha sido esta mañana yendo hacia el aeropuerto, que le he llamado, ocho y media de la mañana, y digo mira un favor personal, dice, ¿pero tú estas seguro? Digo yo ya no estoy seguro de nada. Digo pero, coño, tú, no jodamos, que no hay una nueva información que no. Si es relevante, o sea, alguien les está vendiendo toda esta mierda (...)".La obsesión de Atresmedia: laSexta dedica medio informativo y media parrilla al 'caso Cifuentes'

Pero hay una grabación de la UCO que basta para explicar la estrategia mediática del Gobierno de Rajoy con Atresmedia y laSexta como fuerza de choque. "El sándwich al PSOE con laSexta funciona de cine", le dice Mauricio Casals, a Rodríguez Sobrino.

Es decir, que laSexta ha venido potenciando a Podemos para hacer "un sándwich al PSOE" -y a Ciudadanos- en beneficio del PP.

Tanto Casals como el director del periódico, Francisco Marhuenda, estuvieron investigados por coacciones, obstrucción a la Justicia y organización criminal, pero finalmente tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tuvieron que archivar su investigación porque la presunta víctima, Cristina Cifuentes, negó tales coacciones a pesar de las grabaciones.

Es más, Casals supo por boca de Sobrino que "en el consejo, Pepe Creuheras (presidente de Planeta y Atresmedia) dijo que había que tratar bien a la Señora (Cristina Cifuentes) porque van a dar dos universidades y ellos quieren aspirar a una, y para ellos es muy importante la operación".

Casals tranquiliza a Rodríguez Sobrino y le dice que, aunque "desde el periódico es evidente que no nos han dejado hacer lo que pensábamos" -en relación a la ofensiva contra Cifuentes-, no debe de preocuparse porque "me voy a dejar los cojones para defenderte" y que utilizará la estrategia del "boca-oreja".

"Somos más peligrosos en el boca-oreja nosotros que no en el periódico".

Es entonces cuando Rodríguez Sobrino suelta la propuesta:

"no estaría de más que se sepa por ahí que Planeta pueda verse favorecido con una universidad privada".

Y añade: "Porque, macho, ya les han dado bastantes cosas, ¿no?", refiriéndose sin duda a las concesiones de radio y televisión del grupo Atresmedia.