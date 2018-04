Le dan calabazas al comensal más creído y nini de la historia de 'First Dates'

Confiado entraba este muchacho de 22 años al restaurante de Carlos Sobera: "A mí nunca me ha rechazado una chica porque he sido un tío que me he dado a valer. Una persona guapa como yo no le pueden rechazar. Me he tirado a muchas, pero ya están en el olvido".

Ana, que estaba situada en la barra de Matías, le reconoció al verle, ya que alguna vez habían coincidido en el pasado aunque no llegaron a entablar conversación alguna. Sin embargo, la cita no fue a más. Incluso, ella se molestó cuando él se relamía los dedos al comer un plato de almejas. "A ver, que lo haga yo delante de sus amigas, pues vale. Pero delante de una chica con la que estás queriendo tener una conexión y un feeling pues no me ha gustado", justificaba ella, según recoge ecoteuve.

En la decisión final, pese a que Suso quería tener una segunda cita, las intenciones de Ana eran todo lo contario: "Me has gustado físicamente pero no me has transmitido lo que yo busco en una pareja para un futuro. No tienes trabajo ni estudias, te estás sacando la ESO bastante mayor ya y quiero un chico que tenga más inquietudes, aparte de mirarte a ti mismo y lo que es la belleza". "Qué te vaya bien y ya está", dijo él orgulloso.

