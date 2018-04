Pillan a Arturo Valls haciendo “guarreridas españolas” en las redes sociales

La liebre la levantó el famoso youtuber AuronPlay, que compartió a través de su cuenta de Twitter los curiosos “favoritos” de Arturo Valls en esta red social.

En la cuenta del presentador de Ahora Caigo se podían ver marcados algunos tuits con contenidos sexuales de la cuenta Serviporno, y sus seguidores se han llevado las manos a la cabeza.

Como era de esperar, en pocas horas el tema se había convertido en Trending Topic. Como AuronPlay cuenta con más de un millón de seguidores, el epic fail del presentador ha sido compartido por muchos tuiteros que, además, han descubierto nuevos contenidos para adultos compartidos por el presentador.

En unas declaraciones para Vertele, Arturo ha asegurado que no es el responsable de esos me gusta, y que todo es obra de un hacker. En realidad, no sería la primera vez que esto le ocurre a un personaje popular, ya que en su momento le ocurrió a otros famosos muy televisivos como el actor Paco León o el presentador de 13Tv, Alfonso Merlos.

Eso sí, algunos han salido a defender a Valls, hablando de la hipocresía alrededor del consumo de pornografía. Se ha llegado a decir que el 95% de la población ha consumido en algún momento porno, pero aún nos parece un escándalo que se sepa públicamente que alguien lo hace.

