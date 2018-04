'Sálvame': Belén Esteban desvela el secreto 'peor' guardado de 'GH VIP' y hiela todo Telecinco

Cuando un reality va bien en Telecinco, el viento sopla a favor de prácticamente toda la programación de la cadena. Cuando un reality no funciona el resto de la parrilla se resiente.

Quizá por eso Telecinco no se arriesgó cuando le tocó reactivar Gran Hermano VIP y decidió contar con Belén Esteban.

Su edición fue un rotundo éxito de audiencia que mantuvo a los espectadores delante de la pantalla amiga desde que comenzó su andadura en la casa de Guadalix hasta que salió la última, como flamante ganadora.

Horas y horas de televisión que no sólo se limitaron a GH VIP sino al resto de programas de la parrilla de Mediaset, como suele ser habitual cada vez que la cadena estrena un reality.

O lo que es lo mismo, como subraya ESdiario este 25 de abril de 2018

La diferencia entre que estuviera Belén Esteban o no estuviera suponía el éxito o el no tan éxito del formato y Telecinco necesitaba un revulsivo en aquel momento.

Por eso, por si alguien tenía alguna duda, fue la cadena la que pidió expresamente a la princesa del pueblo que participara, consciente de su tirón en los audímetros.

Así lo confesó este martes la propia Belén dejando al descubierto el secreto a voces de Mediaset y asegurando que si por ella hubiera sido no habría participado, que no tenía ninguna gana, pero que Telecinco se lo pidió y ella sintió que no se podía negar.

Aunque al principio parecía no querer contar por qué participó en el reality de convivencia finalmente terminó admitiendo:

"sí, fui porque la cadena me lo pidió. Ya lo he dicho".

Y ya que estaba dejó caer que no le apetecía nada encerrarse en una casa con personas como Olvido Hormigos, defensora a ultranza de Toño Sanchís, pero que se vio obligada a aceptar. Misterio resuelto.