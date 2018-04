Sánchez intenta colocar su mensaje, Ruiz se lo interpreta como le da la gana y el socialista acaba con un fastidio que no disimula

"Discúlpeme, es que creo que es importante dejar las cosas bien claras". El secretario general del PSOE ha salido a la palestra en un día ‘amable' como el de hoy (con el PP de Madrid otra vez copando los titulares y no precisamente para bien) y a las primeras de cambio se ha encontrado con que Javier Ruiz, presentador de ‘Las Mañanas de Cuatro', ya le estaba metiendo en un berenjenal.

Sánchez se hacía su particular tour mediático este 25 de abril de 2018 que para eso Cifuentes había dimitido y era el momento de sacar la cabeza.

Lo que no se esperaba es que Ruiz se tomase las cosas a su libre interpretación con él aún en directo, lo que provocó un malentendido que dio paso a un evidente fastidio del socialista con el periodista, que acabó matizando una interpretación que había hecho de sus palabras.

Sánchez: ¿En qué manos está la CAM? ¿Dónde está ética? Los partidos que aspiramos a gobernar debemos dar un mensaje de honestidad y esperanza. Por tanto creo que es hora que el señor Rivera se decida, no se puede soplar y sorber, o se está en la regeneración o se perpetúa a un partido podrido. Hay que revertir esta situación.

Ruiz: Me va a permitir un segundo pero quiero lectura del titular. Se ha contactado con Rivera y se va a intentar formular un gobierno en la fórmula que Rivera quiera,

Sánchez: No no no

Ruiz: Dice el señor Sánchez que no es eso, perdóneme señor Sánchez, en la fórmula que ustedes pacten

Sánchez: Noooo discúlpeme, pero hay que dejar las cosas claras. Es el Partido Socialista quien propone la alternativa, y a partir de ahí serán los grupos quien decida como articularlo. Nosotros damos el paso al frente

Ruiz: Perdóneme pero solo quería buscar el análisis de la mesa.