Una abogada se harta de Lucía Etxebarria por el caso 'La Manada': "¡Tienes un discurso rancio!"

La sentencia del caso de 'La Manada' por parte de la Audiencia de Navarra lo ha puesto todo patas arriba este 26 de abril de 2018.

Nueve años de prisión para los cinco hombres acusados de violar en grupo a una joven en los sanfermines de 2016, atendiendo según la sentencia a un abuso sexual continuado pero no a violación, que les habría enmarcado más cerca de los 22 años que pide buena parte de una agitada opinión pública.

Y derivado de esto se lió en el 'Espejo Público' de Antena3, con la discusión entre la controvertida escritora Lucía Etxebarria y la abogada Beatriz de Vicente. La primera, absolutamente decidida a pedir la mayor de las penas para los de La Manada, y la segunda, preocupada con que se cumplan los requisitos jurídicos necesarios. Beatriz de Vicente se adelantaba a lo que posteriormente ocurrió:

Hay una postura que es la de la calle del medio, ni blanco ni negro... ¿Existen argumentos para condenar si se le da credibilidad a la víctima y constituye el elemento probatorio principal. Ahora bien, hay contradicciones denunciadas por la defensa que creo que podrían hacer que esto no fuera prueba suficiente.

Esto sucedía un par de horas antes de la publicación de la sentencia, lo que habla muy bien de Beatriz de Vicente adelantándose a lo que podría ocurrir:

El tribunal puede condenar por abuso sexual y no por agresión sexual, que serían unos diez años...

Y acertó la abogada, a pesar de que su argumento no le sentó nada bien a Lucía Extebarria y se montó el pollo. Nueve años de cárcel a 'La Manada' por abuso sexual en los Sanfermines de 2016:

Lucía Etxebarria: Tú has dicho que no tienes bola de cristal, yo la tengo. Si esto sale menos de una condena grande, hoy hay una manifestación y se va a repetir lo del 8 de marzo pero en grande. Hay muchísimos casos como estos en los que a la víctima no se la cree.