El robo en TVE durante la dimisión de Cifuentes que no regenera la cara del inoperante Gundín

TVE vive en una constante guerra interna, y de sus trincheras asoma de vez en cuando la calva del inepto José Antonio Álvarez Gundín, director de los servicios informativos, a quien la audiencia acribilla no sin razón y sin tregua por sus constantes meteduras de pata y sectario tino. (La 'niñera de Podemos' se cabrea como una mona contra TVE y la megafonía del Metropolitano por tapar la pitada al himno).

Por los agujeros de la cadena pública se precipita así su ya escasa credibilidad, mientras el soviet del Consejo se le lanza al cuello a la primera de cambio: léase su reciente veto a dos tertulianos de izquierdas mientras al mentado no le dijeron ni mu cuando hizo lo propio con Juan Ramón Rallo o el periodista Alfonso Rojo.

Del vergonzoso masaje al separatismo o a la ocultación del reciente vídeo del rifirrafe entre las reinas, -entre otros despropósitos varios de oscuras razones-, se pasa ahora a dar más importancia a los vestidos de la Feria de Abril o el reencuentro entre Cayetana Martínez de Irujo y Fran Rivera, o al posado de la Pantoja con sus nietos.

Y es que, mientras Cifuentes anunciaba en directo su dimisión este miércoles 25 de abril de 2018, lo que alteró la programación de todas las cadenas, el mentado prefirió elegir estos temas en 'La Mañana de La 1', dejando a la audiencia con un palmo de narices y un cabreo de espanto.

El avance informativo se ha emitido así pasadas las 12 de la mañana, una vez que la rueda de prensa estaba comenzada y ya había aunciado Cifuentes su dimisión. Y eso que la presentadora María Casado había aludido a la comparecencia en varias ocasiones: "La expectación en la sede de la Comunidad de Madrid es máxima".

Y suma y sigue, a pesar de tanto varapalo:

Hoy a las 2:30 me he dicho a mi misma «a qué pongo la tv1 y no veo lo de la cifu» y resulta que así ha sido