laSexta entra en éxtasis con Cifuentes: los 'tramposos' olvidos de 'El Intermedio' para manipular la corrupción del PP en Madrid

"Informar a medias es mal informar, por no decir que es prácticamente mentir". Así de categóricos se ponían los de ‘El Intermedio' hace una década para zurrar a ‘El País' (el 10-3-2008). Quizá la lección también se la puedan aplicar a ellos.

Para los de Atresmedia la del día 25 de abril de 2018 era su jornada de triunfo pletórico y merecido tras la destrucción -en gran parte autodestrucción- de Cristina Cifuentes.--'Más sectarismo': Bardají y Ferreras lanzan desde Atresmedia una brutal campaña contra Cifuentes para que dimita--

Se vinieron arriba y quisieron apostar por la voladura de todo el Partido Popular de Madrid con una pieza en su programa de mayor audiencia, ‘El Intermedio', para analizar toda la historia de la Comunidad de Madrid de una manera un tanto discutible. Pues, por usar sus palabras, repasaron episodios chungos de Madrid... pero omitiendo sospechosamente algunos datos y referencias.--El marido de Susanna Griso mete en un lío a Atresmedia al llamar al Rey Felipe VI "capullo"--

Y si nadie a estas alturas discutirá las dosis de basura de la política madrileña encabezada por el Partido Popular, si parecería algo discutible pretender dar a entender que la corrupción se ha dado únicamente en un partido.--Eduardo Inda dinamita el aquelarre de Atresmedia contra Cifuentes sacando el listado de fraudes podemitas--

Pongamos cuatro ejemplos de la peculiar ‘memoria histórica' de ‘El Intermedio'.

Transcribiendo literalmente:

"Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz en junio del año 2003 estos dos diputados del PSOE se abstuvieron en la primera votación tras las elecciones autonómicas dejando en manos del Partido Popular de Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad de Madrid".

Primero. Esperanza Aguirre no fue investida presidenta de Madrid en junio de 2003, sino el 20 de noviembre de 2003 en una Asamblea de Madrid de la que ya no formaban parte ni Tamayo ni Sáez. Quien puso ‘en manos del PP' el Gobierno fue el pueblo madrileño al darla la mayoría absoluta a la lista encabezada por Aguirre en las elecciones del 26 de octubre de 2003.--Los reporteros 'gonzos' de Atresmedia: acoso a los políticos del PP y protección a los corruptos del ERE--

Los documentalistas de ‘El Intermedio' confunden la sesión de investidura con la votación del 10 de junio de 2003 para elegir por sorpresa a Concepción Dancausa presidenta de la Mesa de la Asamblea. La única célebre sesión en la que se abstuvieron fue la del 28 de junio, sin sorpresa alguna porque para ese momento ya estaban expulsados y difamados del partido. Como mucho se les podrá acusar de causar un bloqueo que forzó la repetición electoral.

Segundo. ¿Está seguro ‘El Intermedio' de que en la espantada de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez no tuvo nada que ver la situación interna del PSOE en Madrid por la guerra que había entre los sectores que lideraban entonces Ramón Espinar (padre), José Luis Balbás, Antonio Romero y José Acosta?

Con enfrentamientos que hasta habían llegado a ser denuncia pública del sector de Espinar contra el de Tamayo y Balbás (leer ‘El Mundo' del 20-1-2003) no mucho antes de ‘la espantada'. ¿Es casualidad que todos aquellos ‘Jefes de familia' hayan acabado expulsados del partido: los citados Balbás, Romero y Acosta? ¿O este era un detalle sin importancia que no merecía la pena ser reseñado?

"Tras la apariencia de unidad del PP madrileño se ocultaba una guerra por el poder cuyo exponente más claro fue el caso del espionaje a algunos opositores a Esperanza Aguirre en el año 2008. Los principales afectados fueron Alfredo Pradas y Manuel Cobo, mano de recha de Alberto Ruiz Gallardón. (...) Implicaron a Ignacio González y a Francisco Granados".

Es algo llamativo que sitúen a la cabeza de los espionajes junto a Francisco Granados a Ignacio González. El caso del espionaje lo sacó ‘El País' el 19-01-2009. El día 21-01-2009 ‘El País' decía en su portada que la trama de Granados había espiado a Manuel Cobo y el día 22-01-2009 que lo habían hecho con Alfredo Pradas.

Pero, entre medias, el 20-01-2009 dijeron que se había espiado a Ignacio González. ¿Por qué ‘El Intermedio' omite que Ignacio González estaba entre los espiados? Se entiende, dado que le sitúa como ‘espiador' por lo que tendría que explicar la paradoja de asegurar que Ignacio González se espiaba así mismo.

"Francisco Granados era detenido en octubre del año 2014 acusado de formar una red de corrupción dedicada a adjudicar contratos públicos a cambio de comisiones, la llamada ‘Trama Púnica' encabezada por Francisco Granados y su socio David Marjaliza, que también afectaba a varios alcaldes populares de la Comunidad de Madrid".

La menos presentable de todas las ‘omisiones' de la pieza histórica de ‘El Intermedio' es la cita a la Operación Púnica. Podrían haber dicho que el caso ‘Púnica' también afectaba a alcaldes de la Comunidad de Madrid. Pero les puede la fijación. Y dicen ‘alcaldes populares', como si el caso Púnica fuera sólo cosa del PP.

¿No conocen los de ‘El Intermedio' la relación de detenidos por la Púnica? ¿Era Antonio Sánchez, que fuera alcalde de Serranillos del Valle del PP. No ¿verdad? ¿A qué partido pertenecía José Antonio Alonso, ex alcalde de Cartagena, también detenido por la Púnica. ¿Quizá al PSOE? ¿A qué partido pertenecía José María Fraile, ex alcalde de Parla, también detenido por la Púnica?

Le pueden preguntar a Tomás Gómez, que colabora mucho en el periódico de Atresmedia y no lo olvidará en la vida (le costó el cargo). Pero nada, nada, para los documentalistas de ‘El Intermedio' la trama era sólo de alcaldes populares.

"Esperanza Aguirre volvió a la política para presentarse a las elecciones municipales de 2015. Unas elecciones que perdió, como sabéis, frente a Manuela Carmena".

¿Cómo sabemos? Lo que sabemos es que la lista de Esperanza Aguirre sacó 564.154 votos frente a la de Manuela Carmena que se quedó en 519.721 votos. Se supone que ‘ganar las elecciones' se aplica al que tiene más votos. O, al menos, que tengan la delicadeza de decir elecciones en las que no logró el poder "por la suma de votos entre Ahora Madrid y PSOE". Pobre PSOE, ni siquiera le recuerdan al hablar de las gestas épicas de la izquierda.

"Hubo un caso mayor: el caso Lezo. En abril 2017 Ignacio González era detenido por la Guardia Civil acusado de saquear la empresa pública Canal de Isabel II".

En su repaso a la historia madrileña, al hablar de la Operación Lezo, los de ‘El Intermedio' prefirieron no mencionar que junto a González detuvieron a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado del periódico de Atresmedia, que bastante les debió doler tener que decirlo en su momento a quien Cifuentes había defenestrado de su cargo. El mismo Rodríguez Sobrino del que se filtró que pedía a los directivos de Atresmedia que machacaran más a Cifuentes.

Un dato que La Sexta no ha juzgado relevante para incluir en su repaso histórico. Sin duda esta omisión la habrá agradecido Sobrino del que, si sabe ser agradecido, debería mandarle algún presente a Casals, Bardají y demás miembros de la ‘troupe'.

¿Sólo el PP padece crisis internas y corrupción?

En Madrid encabeza el ranking de escándalos el PP. Eso sí, que La Sexta haya evitado mencionar líos de los otros partidos al hacer su repaso de los últimos 15 años de historia madrileña podría delatar cierta intencionalidad de presentar a los peperos como los únicos que han padecido escándalos.

Como si no hubiera pasado nada en Parla, Ciempozuelos, Torrejón de Ardoz o Rivas Vaciamadrid, Caja Madrid, UGT-Madrid, donde hubo dimisiones y pleitos. IU tiene ahí el record: ha conseguido que todos sus ex líderes en Madrid (desde Juan José Azcona a Gregorio Gordo, pasando por Ángel Pérez, Miguel Ángel Reneses, Ruben Cruz sin olvidar a Moral Santín, hayan acabado fuera del partido por diversos escándalos o conflictos internos).

Pero viendo el reportaje parecería que el único chungo, es el PP.

Y es que las ‘informaciones a medias' siempre encontrarán sectores que las agradezcan.