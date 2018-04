¡Qué 'lince', Ferreras! Llama al 'azotador' de Mariló Montero para hablar de la sentencia a 'La Manada'

¡Qué genios son en la segunda cadena de Atresmedia! El programa 'Al Rojo Vivo' (laSexta) ha tenido este 26 de abril de 2018 a Pablo Iglesias como analista de cabecera para hablar sobre la sentencia judicial a 'La Manada' y que ha deparado nueve años de prisión para cada uno de los cinco componentes.

Lo gracioso del asunto (que en realidad de gracia no tiene nada) es que el líder de Podemos no parece el más apropiado, precisamente, para dar lecciones sobre actitudes machistas y de acoso a la mujer cuando él no sólo ha protagonizado algunas situaciones bochornosas en ese aspecto, sino que también tiene unos mensajes que no pasarían la prueba del nueve de cualquier feminista que se precie.

El muy ufano de Iglesias decía esto a un Ferreras encantado de la vida y de su analista:

Se está transmitiendo un mensaje vergonzoso y asqueroso. Cinco matones meten a una mujer en un portal y la penetran y se dice que eso es un abuso, que no hay intimidación ni violencia. No se puede consentir una vergüenza como esta.

Añadía que:

Se traslada el mensaje de que no hubo violencia o intimidación. Sería fundamental que las políticas contra la violencia machista se financiasen con dinero público. Como la mujer no se ha resistido frente a cinco hombres que la doblan en tamaño, entonces no es violación.

Y con voz engolada expresaba que:

Todas las personas decentes deben estar indignada. Esto no es un debate sobre la dureza del Código Penal sino sobre cómo se califican estos casos. Este fallo es una vergüenza que criminaliza a las mujeres.

UN PEQUEÑO REPASO

Ferreras, por si acaso lo desconoces, te hacemos un pequeño repaso de las actitudes machistas que Pablo Iglesias ha protagonizado y que, sin duda, no le hacen ser el más idóneo para comentar una sentencia de este tipo.

A Pablo Iglesias el machismo le ha salido por los ojos y por la boca en más de una ocasión, y si no que le pregunten a la periodista Mariló Montero -Así se refiere el totalitario 'Pablenin' a Mariló Montero: "La azotaría hasta que sangre"-. O a la diputada del PP en Cataluña, Andrea Levy. Carnicero machaca a Iglesias por mofarse de Andrea Levy: "Chusco, antiguo, grosero y machista".

¿Y se acuerdan de cómo intentó humillar a la periodista Ana Romero a cuenta de la vestimenta que llevaba en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados? -El sexismo de Pablo Iglesias con Ana Romero: "Precioso abrigo de pieles el que trae usted"-.