Risto “entrevistará” desde Irene Montero a Carmen Lomana en su nueva temporada de 'Chester'

Durante toda la temporada, un denominador común sobrevolará todas las conversaciones: un mensaje de empoderamiento para la mujer. Leticia Dolera, Laura Pausini, Pilar Urbano, Irene Montero o Carmen Lomana, entre otras invitadas, se sentarán junto a Risto para reflexionar sobre sus carreras y su forma de ser y afrontar la vida, compartir recuerdos y emociones y dejarse sorprender con el devenir de la conversación.

Además, el programa recibirá a los directores de cine Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como 'Los Javis'; el periodista Andrés Aberasturi; el político Santi Vila o el presentador Christian Gálvez, entre otros personajes, según recoge ecoteuve.

Tras seis temporadas en emisión y más de un centenar de invitados a sus espaldas, Chester se despidió de los espectadores el pasado mes de febrero cerrando su segunda mejor etapa en share (8,1%) y espectadores (1.590.000) y alcanzando un 9,4% en target comercial.

Jesús Calleja sabe lo que es llegar más lejos y más alto que nadie. Gracias a sus programas de televisión, los espectadores han podido acompañarle en las travesías y retos más exigentes del planeta, como convertirse en el único hombre que ha estado en los cuatro puntos cardinales del globo terráqueo. "O te buscas tú la vida o la suerte no viene a buscarte a ti", afirma. Una mezcla de suerte, de responsabilidad ("siempre tengo un plan A, un B, un C y un D. Todo controlado") y de actitud agradecida a la vida ("por todo lo que vivo, siempre digo que no valoramos verdaderamente encontrarnos bien todas las mañanas, levantarte y decir: 'Voy a vivir la vida hoy. Lo que me toque'. Parece absurdo y una frase muy manida, pero es verdad").

Pero no todo han sido sonrisas: la vida también le ha mostrado su cara más amarga. La muerte de su hermano Julián es uno de esos episodios que siempre persiguen a Jesús. Su manera de afrontar su desaparición también dejará claro que el dolor por la muerte no es un límite infranqueable para él. "No soporto las ceremonias de duelo que tenemos en Occidente. Es regodearse en el dolor, ver al muerto, verlo otra vez y darse palmaditas. Yo no quería pasar por el trauma social de tener que ir al entierro de mi hermano. Yo quería recordarle en vida, con vida. Y no fui. ¿Sabes lo que hicimos? Al poco tiempo nos fuimos a Nepal. Yo me fui con unos amigos a explorar unas montañas y mis padres se quedaron en Katmandú". Y sobre el amor, Jesús también tendrá algo sorprendente que confesar: "Nunca me he enamorado".

