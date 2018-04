El abogado de 'La Manada' está desbocado y se lanza a por una tertuliana: "¡Usted quién se cree que es!"

El abogado de 'La Manada' ha salido pseudo victorioso, o al menos no derrotado, del primer envite judicial de sus patrocinados. La audiencia de Navarra condenó a 9 años de cárcel a los tres jóvenes a los que defiende, por abuso sexual y no por violación a una joven en los sanfermines de 2016.

Y como viene acostumbrando, el letrado Agustín Martínez apareció este 27 de abril de 2018 por las televisiones para bregar con los contertulios, mayoritariamente críticos con la timorata e impopular sentencia. Pero es que en este caso además el abogado ha cogido un recorrido y un apoyo de los magistrados y su sentencia, que le ha hecho venirse muy arriba.

Primero lo hizo en Telecinco, tratando de imponerse Ana Rosa Quintana y Eduardo Inda, y posteriormente pasó a lanzarse a por la tertuliana Mabel Lozano en 'Espejo Público' de Antena en una dura disputa. El abogado de 'La Manada' se pone chulo supino con Ana Rosa e Inda e intenta coartar sus críticas a la sentencia:

Mabel Lozano: Usted es el abogado de los culpables de violación...

Agustín Martínez: No, no, no, no, no, ¡no se lo voy a consentir! Señora Lozano, lo que sí ha quedado claro es que usted de derecho penal no sabe absolutamente nada. El problema es hablar de las cosas que no se sabe. Estos señores no están condenados por violación. ¿Le queda claro?

Mabel Lozano: Lamentablemente.

Agustín Martínez: Perdone, ¿pero cómo que lamentablemente? ¡Usted quién se cree que es para valorar una sentencia! Esto es muy sencillo, esto es un juicio que se celebra con todas las garantías legales para todas las partes. ¡Usted habla desde un desconocimiento oceánico! ¿Está usted dudando de la independencia de los magistrados?

Mabel Lozano: A la judicatura le falta mucho conocimiento sobre la violencia de género, y lo sé porque lo vivo cada día.

Agustín Martínez: Usted está discutiendo la formación de los jueces...

Mabel Lozano: ¡Se ha hecho apología de la violación!

Agustín Martínez: Ha habido periodistas que me han acusado a mí de en el interrogatorio hacer una violación a la denunciante. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo también defiendo los derechos de las mujeres...

Mabel Lozano: Bueno, en este caso usted defiende los derechos de los violadores.

Agustín Martínez: ¡Que no les vuelva a llamar violadores! ¡Es una vergüenza! ¡Que no están acusados de violación! ¡Usted quién se cree que es!

Mabel Lozano: ¡No estar condenados no significa que estén absueltos!