Cárdenas se harta de los vómitos de Escolar y decide darle la puntilla: "Nos vemos en los tribunales"

Estos dos se tienen ganas y al final, como no podía ser de otra manera, la cuestión se va a sustanciar en los tribunales.

Javier Cárdenas, presentador de 'Hora Punta' (TVE) lleva varios meses metiéndole sucesivos cortes ante las informaciones que Vertele, portal asociado a la matriz de eldiario.es, ha venido publicando sobre él -Brutal y contundente ataque de Cárdenas a Escolar: "Eres un machista y un fascista; escribes gilipolleces desde la cobardía"-.

En septiembre de 2017, el digital de Escolar criticaba el machismo de 'Hora Punta' por llevar para un truco de magia a unas bailarinas. Cárdenas no se cortaba:

Lo que no puede ser es que vivas en la cobardía, de estar escribiendo desde la cobardía gilipolleces, y sobre todo demostrando lo machista que eres. Y lo fascista que eres. Mira que voy de cara, ¿eh, nene?

Ignacio Escolar: nos vemos cuando tú quieras. Y me dices: mira, yo he hecho esto por esto, es decir, yo tengo obsesión contigo, y por eso publico continuamente cosas tuyas, por esto, por esto y por esto.

El 27 de septiembre de 2017, justo una semana después, Cárdenas dejaba a Escolar por mentiroso y manipulador al basar una información sobre el supuesto machismo del 'late-night' de La 1 de TVE en diez tuits de los que cinco fueron escritos por sus colaboradores -Cárdenas no suelta la presa y destapa las sucias artimañas de Ignacio Escolar-.

La cuestión es que posteriormente desde eldiario.es y su portal anexo Vertele se han seguido publicando artículos contra Cárdenas y 'Hora Punta' que el presentador ha considerado no sólo sectarios, sino faltos de rigor y directamente falsos, de ahí que haya decidido demandar al medio en cuestión y exija 60.000 euros en concepto de indemnización, la petición de disculpas públicas, así como dejar de subir artículos en esa línea tendenciosa.

Escolar, en modo llorica, se lanzó a quejarse en su red favorita, Twitter:

Cárdenas me demanda. Exige que nos retractemos de todo, que le pidamos disculpas, que no informemos más sobre él y que le paguemos 60.000 de indemnización. Como eso no va a pasar, nos veremos en los juzgados. https://t.co/G35IM1ArVL