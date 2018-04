El abogado de 'La Manada' se pone chulo supino con Ana Rosa e Inda e intenta coartar sus críticas a la sentencia

El letrado Agustín Martínez, abogado de 'La Manada', participó este 27 de abril de 2018 en 'El Programa de Ana Rosa' para analizar la sentencia de la Audiencia de Navarra que condena a sus clientes a 9 años de prisión por abuso sexual continuado a una joven en los sanfermines de 2016.

La indignación de buena parte de la población y de los políticos y periodistas llevó a un enfrentamiento al abogado de los condenados en primera instancia con la presentadora Ana Rosa Quintana y con el periodista Eduardo Inda:

Lo primero que tengo que hacer es felicitar a todas aquellas personas, periodistas, tuiteros, etc, que ayer de forma sorpresiva aprobaron las oposiciones de judicatura y ayer se convirtieron en jueces por la gracia de Twitter y se permiten el lujo de valorar las sentencias y comentarlas sin haber estado en la sala.

El señor Inda califica de 'basura humana' a personas que son inocentes mientras no se demuestre lo contrario; habla del Burundanga y la da por hecho, algo que no ha aparecido jamás y fue una ficción que en su día se montó. Aquí hay que tener claro que el día 8 de julio de 2016 ya se dictó sentencia, eran culpables y ya todo el mundo sabía lo que había ocurrido. Quizás es que los tres magistrados que les han absuelto de la agresión sexual no han tenido suerte de asistir a la escuela jurídica de Twitter o a la facultad de periodismo...