Esta concursante se queda con el culo al aire por sus fotos en Instagram

Josué es un joven de 27 años que trabaja en Tenerife como vigilante de seguridad que confesó uno de sus vicios más inconfesables: «Desde que me separé estoy enganchado al deporte. Antes lo hacía para disfrutar, porque me gustaba, pero lo tengo como objetivo único, quiero sacarme un cuerpo bonito». Frente a él se sentó Nataly, una bailarina de 30 años que buscaba en First Dates a un «hombre fácil».

Ella fue muy clara nada más conocerlo y dijo que no le gustaba su físico. Y ya de ahí fue para arriba, mostrándose continuamente en desacuerdo con lo que Josué decía, poniendo malas caras...Pero el canario se guardaba un as en la manga, y es que ya conocía a Nataly por seguirla en Instagram. Y eso le sirvió para darse cuenta de muchas de las mentiras que le estaba contando. Dijo Nataly que ella odiaba el mundo de la noche, pero Josué dijo a las cámaras que «la imagen que da en las redes sociales no es de alguien que odia la noche, sino todo lo contrario», según recoge ABC.

Luego sacaron el tema de la maternidad, y Nataly dijo ser una persona que le da mucha importancia a ser buena madre y que quiere inculcarles valores muy estrictos a sus hijos. «Pues si así entonces, ¿por qué sube fotos desnuda, siempre rodeada de chicos? No me encaja mucho», explicó Josué. Y cuando llegó el final soltó su bomba: «Busco todo lo contrario que eres tú, he visto tus fotos semidesnudaa», le dijo a la hora de dar la respuesta definitiva. Nataly, indignada, le llamó machista y se marchó de plató.

