Justo antes de esta entrevista, Cifuentes ha dimitido. ¿Qué le parece?

Que a ver si se van todos a la mierda ya.

¿Qué máster recomendaría a los políticos para ayudar a los animales?

Primero que estudien. Los políticos son un animal diferente también. A mí me han ofrecido meterme en política, pero acabaría siendo el tío más corrupto del mundo, según rcoeg David Saiz en ecoteuve.

¿Qué partido?

A vosotros os lo voy a decir...

¿Por qué dijo que no?

Porque no puedes ser político si quieres decir lo que opinas. Para ser político tienes que ser un mentiroso compulsivo, saber engañar, embaucar y yo, ya ves tú... Cuando Zapatero dijo que no había crisis yo hubiera salido a gritar: '¡Nos vamos a la mierda!'. No valdría para ser político.

¿Por qué ha dicho que sería el más corrupto?

Yo creo que te corrompes. Si tienes ese poder y te empiezan a caer sobres de esos que ponen 'F.Cuesta'... 'Yo no he sido. Será Fernando'.

