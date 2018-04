Joaquín Prat se enfrenta al abogado de La Manada

"Para que haya agresión sexual tiene intimidación y la sentencia habla del intenso agobio y desasosiego que experimentó la víctima. En su opinión, ¿estaba o no estaba intimidada?", le empezó diciendo el presentador. Martínez insistió en su idea: "Era tan evidente no lo estaba que los tres magistrados, no uno, los tres les absuelven por unanimidad del delito de agresión sexual", le respondió.

"Si usted está agachado en un cubículo de tres metros cuadrados con cinco hombres de complexión fuerte, de mayor edad, experimentando un intenso agobio y desasosiego, siendo penetrado anal, bucal y vaginalmente y en el caso de algunos, eyaculando en su interior, ¿se va a sentir usted intimidado o no?", le dijo en una demoledora cuestión, según recoge ecoteuve.

"Desgraciadamente, me parece absolutamente desafortunada su pregunta porque me lo personaliza y le podría preguntar personalizándole a usted los hechos y a lo mejor no le agrada", replicó mientras Prat le respondía a gritos: "Ya le contesto: Yo sí me sentiría muy intimidado". "Pues resulta, que la frase que decía antes no era real. Usted sabe mucho más de derecho que los tres magistrados que estaban al cargo del asunto. Felicidades", aseguró.

