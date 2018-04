Esta mujer reniega de sus hermanos: «No sois mi familia»

Sobera y su equipo se han decidido a volver a unir esta familia separada por una herencia. Desvelaron que los reporteros del programa habían logrado ponerse en contacto con otro de los hermanos varones, pero no quiso aceptar la invitación al programa. Y todavía se guardaban un as en la manga, porque Sobera anunció que Paloma, la mayor de las hermanas, estaba entre el público y se daría a conocer si quería hacerlo, según recoge ABC.

Y lo hizo. Lo hizo, en primer lugar, para renegar de sus hermanos Pedro y Carmen: «Ellos no quisieron cuidar de mi madre inválida, asi que para mí no son mi familia. No he venido a veros a vosotros», dijo claramente. Solamente quería conocer a Adrián pues «él no tiene ninguna culpa». Decepcionados, Pedro y Carmen abandonaron el plató y dejaron solo a Adrián con su recién conocida hermana. Un rencuentro agridulce y que deja inconclusa una historia cuyo desenlace tal vez podamos ver la próxima en Volverte a ver.

