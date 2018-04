Iñaki López y Andrea Ropero, unos emocionados padres primerizos

Los presentadores de La Sexta Noche acudieron este jueves a El Hormiguero. Allí, Iñaki López (44) y Andrea Ropero (34) hablaron de lo que les ha aportado la llegada de Roke, de siete meses y las (pocas) complicaciones que están teniendo como padres.

Andrea confesó que es de las típicas madres pesadas que no deja de enseñar fotografías de su hijo: "Es un niño guapo que duerme y come bien", a lo que Iñaki añadió: "Es lo que se llama un niño cebo que es tan bueno que te invita a tener otro". No obstante, parece que ella no quiere darle tan pronto un hermanito o hermanita a Roke: "No corras tanto", contestó entre risas, según recoge informalia.

Tanto Iñaki como Andrea afirmaron que es un niño muy guapo, con unos labios carnosos, algo que no saben de quién habrá heredado: "Con los labios de pez que tenemos el padre y la madre ha salido con unos morros jugosos que a mí me llama la atención. Hay que investigar el árbol genealógico", dijo Iñaki.

VÍDEO DESTACADO: Marhuenda destroza el masaje de Iñaki López al rapero Valtonyc