Pillan a esta ex concursante de ‘MasterChef’ que ahora es una pretendienta de ‘First Dates’

Por desgracia, no siempre triunfa el amor en First Dates. Ni siquiera Carlos “Cupido” Sobera es infalible, y aunque es cierto que son muchas las parejas que salen felices y comiendo perdices del plató-restaurante más famoso de la televisión, hay algunas otras que no conectan y se van a casa como vinieron: compuestas y sin novio.

Evidentemente no es la primera vez que un pretendiente sale trasquilado —recordemos lo que le pasó recientemente a Mar, que acabó “humillada” supuestamente por culpa de la actitud de Lucio, su pretendiente en el programa. Pero en esta ocasión, hemos sido testigos de una cita que ha estuvo a punto de ser un desastre… ¡exactamente igual que el paso de la pretendiente por MasterChef!

El miércoles 13 de septiembre, First Dates contó con la presencia de Aniuska, una concursante de la cuarta edición de MasterChef que en lugar de estar entre los fogones, acudió como comensal para encontrar el amor. Su paso por el talent culinario fue muy comentado, ya que se hizo famosa por el estado en el que debaja la cocina —Pepe le soltó aquello de “¿has visto lo que hace la cerda de tu hija?“, la famosa frase de El exorcista… y por hacer uno de los peores platos de la historia del programa.

Los tres jueces coincidieron después de probar el plato, que ella llamó “bomba de sangre“, en que era “un desastre absoluto“, y recomendaron a la concursante que tratara de superar sus nervios, ya que eso hacía que cometiera numerosos errores. Ni que decir tiene que aquel plato le costó la expulsión…

Eso sí, en las redes sociales la gente se lo pasó pipa con la desgracia de Aniuska.

En esta ocasión, quizás para evitar que la relacionaran con aquel fracaso, se presentó como simplemente Ana, y se definió como “una gran repostera y amante del deporte“.

Y a pesar de todo, no fue reconocida por su cita, ni por Carlos Sobera o el resto del equipo…

Mario fue su pretendiente, y parecieron congeniar bastante bien ya que los dos compartían afición por el deporte y otros hobbies. La cita terminó con final feliz a pesar de un pequeño inconveniente.

Y es que, al igual que en su paso por MasterChef, la joven destacó por una verborrea que a punto estuvo de “espantar” a su cita:

“No me ha dejado hablar mucho, he intentado decir alguna cosa, pero no he podido.”

Hasta una de las camareras se dio cuenta de ello: “no puede ser que cada vez que llegue a esta mesa estés hablando“, bromeó. Ana/Aniuska se lo tomó con deportividad:

“Ha pensado que soy un papagayo, pero espero que al menos haya pensado que soy divertida.”

Así vivieron en las redes el reencuentro con esta recordada concursante de MasterChef:

#firstdates432 Ana, qué pesada eres. A tí te empujaron a correr para que calles — Edurne (@edurne00727) 13 de septiembre de 2017

Aniuska es mezcla de Michelle Jenner y Fresita... #FirstDates432 — Sutxi (@sutxito) 13 de septiembre de 2017

