Inda humilla a Claver por su insostenible defensa de Cifuentes: "Yo hacía periodismo mientras tú te dedicabas a otra cosa"

La caída de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid tras la publicación el 25 de abril de 2018 del famoso vídeo del año 2011 en el que la política del PP fue pillada en el Eroski de Vallecas robando unas cremas anti edad fue uno de los temas que se trató en la noche del 28 de abril de 2018 en 'laSexta Noche'.

María Claver se dedicó a limpiar la imagen de Cifuentes y poco menos que a arrojar toda clase de sospechas sobre la exclusiva ofrecida por Okdiario. Eduardo Inda, su director, le dio un repaso en toda regla a la tertuliana explicándole cómo había sido toda la investigación.

Claver, en su primer turno de intervención, manifestaba que:

Inda, sin poder esperar a su turno, saltaba a la yugular:

Claver insistía:

A mí permíteme que me quede anodada escuchándote porque a lo mejor piensas que todos somos idiotas y no lo somos. Un vídeo que está desde el año 2011 y que sale precisamente ahora. Yo puedo decir que te creo, pero estaría mintiendo. Yo no te creo. Creo que Cifuentes ha cometido muchos errores, como muchos de los que están ahora rasgándose las vestiduras en el Congreso, en el Senado, en las alcaldías, en los parlamentos autonómicos, pero a mí me parece tremendo porque los errores de Cristina Cifuentes los conocemos. Ahora, lo que tiene enfrente Cristina Cifuentes no lo conocemos y a mí me parece mucho peor lo que tiene enfrente Cristina Cifuentes. Primero lo de la relación, después lo de la filtración del máster sobre una persona cuando se reconoce que además había más personas implicadas y después ya decimos que esta persona además roba en los supermercados y para que no pueda salir a la calle en su vida y esto le parece higiénico a Eduardo.