La bronca entre los estilistas de 'Cámbiame' continúa más candente que nunca

La primera en desenterrar el problema ha sido Paloma que ha decidido compartir su opinión sobre lo que pasó a través de Socialité: "Natalia se quería ir del programa, es que ella me lo dijo a mí que no estaba a gusto. Llevaba mucho tiempo y estaba quemada. la manera de saltar a mi me pareció injusta. La chica a la que yo vestí estaba contenta entonces lo vi como una oportunidad de salir a costa de la novata y a mi me fastidio todo el programa porque toda la gente que adoraba a Natalia me cogió mucha manía", según recoge ecoteuve.

Algo que ha sentado fatal a Natalia que ha respondido así a través de su cuenta de Twitter:

La tontuna y la ambición es mala combinación 💩 — Natalia Ferviú (@nataliaferviu) 28 de abril de 2018

