La pregunta de Cristina Pardo al abogado de 'La Manada' que lo pone en su sitio

La ha liado parda este domingo 29 de abril de 2018 Cristina Pardo en su programa del mismo nombre, al entrevistar a Agustín Martínez, el abogado defensor de La Manada, los cinco jóvenes condenados a nueve años de prisión por abuso sexual y no por violación a una joven en los Sanfermines de 2016.

Y es que le ha hehco una pregunta con clara intención que ha provocado la ovación del público presente en el plató, según se hace eco 'HP'.

"Tengo una pregunta más: ¿usted tiene hijas?", inquirió Pardo. "Sí señora", contestó el abogado.

"¿Y pensaría lo mismo si fuera su hija la que estaba en ese portal de Pamplona?",

preguntó la periodista.

Tras varios segundos de aplausos del público, el letrado contestó. "¿Usted tiene hijos?", preguntó a la periodista. "Yo no", contestó Pardo, "pero yo podría haber estado en ese portal de Pamplona". "Si los tuviera y estuvieran acusados de un delito y él le dice que no lo ha cometido, ¿a quién creería, a la chica o a su hijo?", contestó el abogado.

"Pues fíjese, a lo mejor a la primera diría, voy a creer a mi hijo. Pero a la segunda, después de lo de Pozoblanco, diría, pues ya no lo sé",

respondió Pardo.

"No tiene absolutamente nada que ver", contestó el abogado, quien añadió: