Jesús Calleja deja sin palabra a Risto tras esta confesión

Jesús Calleja también sabe lo que es llegar más lejos y más alto que nadie. Gracias a sus programas de televisión, los espectadores han podido acompañarle en las travesías y retos más exigentes del planeta, como convertirse en el único hombre que ha estado en los cuatro puntos cardinales del globo terráqueo. «O te buscas tú la vida o la suerte no viene a buscarte a ti», afirma. Una mezcla de suerte, de responsabilidad: «Siempre tengo un plan A, un B, un C y un D. Todo controlado. Somos profesionales y por eso ningún invitado ni nadie de mi equipo han resultado heridos». Sin embargo, la sima Krúbera-Voronya, la más profunda del planeta, le jugó una mala pasada. «Me pudo la vanidad. Nos contagiamos de la excitación que yo provoco y no miré más planes». El resultado fueron doce días atrapados en el interior de la Tierra. Pero también le caracteriza su actitud agradecida a la vida («por todo lo que vivo, siempre digo que no valoramos verdaderamente encontrarnos bien todas las mañanas, levantarte y decir: ‘Voy a vivir la vida hoy. Lo que me toque’. Parece absurdo y una frase muy manida, pero es verdad»), según recoge ABC.

La vida también le ha mostrado su cara más amarga a Jesús Calleja. La muerte de su hermano Julián es uno de esos episodios que siempre persiguen a Jesús. Su manera de afrontar su desaparición también dejará claro que el dolor por la muerte no es un límite infranqueable para él. «No soporto las ceremonias de duelo que tenemos en Occidente. Es regodearse en el dolor, ver al muerto, verlo otra vez y darse palmaditas. Yo no quería pasar por el trauma social de tener que ir al entierro de mi hermano. Yo quería recordarle en vida, con vida. Y no fui. ¿Sabes lo que hicimos? Al poco tiempo nos fuimos a Nepal. Yo me fui con unos amigos a explorar unas montañas y mis padres se quedaron en Katmandú». Y sobre el amor, Jesús también tendrá algo sorprendente que confesar: «Nunca me he enamorado».

No fue la única peculiar confesión del presentador. Risto Mejide leyó en alguna ocasión que «a cierta altura las erecciones son tremendas». Y sí, Calleja le saca de dudas: «¡Hasta competimos allí arriba! La hipoxia (deficiencia de oxígeno en la sangre) te da 'regustín' y se te pone una instalación ahí que no puedes ver en ningún otro momento».

