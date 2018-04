La "cloacóloga" de Roures enloquece en TV3 ante Carlos Cuesta: "¡Publicasteis una mierda, sois cloaca! ¡Apestáis!"

Los espectadores de TV3 pudieron ver en la última edición de 'Preguntes Freqüents' de El Terrat un momento puro estilo 'Sálvame' de gritos, burlas, risotadas y gente que hablaba a la vez para gozo del público presente que aplaudía los insultos. Quizá Antoni Bassas o Josep Cuní que tanto repiten que los medios de Cataluña nunca hacen ‘telebroncas', que eso sólo ocurre en Madrid, podrían dar alguna explicación al respecto.

Quien lanzaba las risotadas y burlas en TV3 era una periodista de Público.es, el digital de Jaume Roures, la periodista Patricia López, que se hizo conocida cuando hablaba del ‘caso Nicolás' pero de un tiempo a esta parte se erige como experta de la ‘cloacología'.

Una teoría según la cual en España parece deducirse que en España todos los que no votan al independentismo o a Podemos es que están sometidos o adoctrinados por los poderes fácticos de ‘la cloaca' que controla el mundo a través de Casals, De la Joya o Inda. Con frecuencia López expone sus teorías cloaqueras en Público-TV con Monedero y, últimamente con frecuencia en TV3.

TV3 quiso reunir en su programa a OkDiario y a Público.es. para hablar de Cifuentes (No se sabe muy bien por qué Público.es y no ElDiario.es que es quien llevó el tema Cifuentes, igual la influencia rouresiana), pero en seguida se vio que López quería, además de presentar a Madrid como la casa de la corrupción mundial, ejercer de friki-broncas cambiando la crítica por el insulto directo a OkDiario.

Patricia López - "Las cloaca" son un grupo del PP que es la corrupción absoluta que desde el año 2008 contrataron los servicios de las cloacas policiales. Uno de ellos, el comisario Villarejo, es íntimo amigo de Eduardo Inda, el que ha sacado el vídeo y tiene una base documental de gente a la que chantajea.

Laura Rosel - ¿OkDiario forma parte de las cloacas del Estado?

Carlos Cuesta - Si me lo permite voy a hacer una pequeña introducción. Nosotros sabemos de dónde ha salido el vídeo. Digo yo que el diario Público, que publicó también el vídeo, digo yo que si lo hubiera tenido tan claro donde estaba podría haberlo cogido y publicado antes. Pero no lo publicó hasta que lo hizo OkDiario.

Patricia López - Querido, Carlos. ¿Sabes la diferencia? Que en Público destapamos a las cloacas del Estado, no colaboramos con ellas.

Carlos Cuesta - Vale.

Patricia López - El director de OkDiario, Eduardo Inda, está imputado por organización criminal junto al Comisario Villarejo.

Carlos Cuesta - Que sí, que sí. Yo simplemente te diré una cosa. Cuando tú tengas una sentencia contra Eduardo Inda acúsale de lo que te dé la gana. Hasta entonces, que yo sepa, porque te he escuchado hablar en montones de ocasiones de presunción de inocencia de otros. Incluso en esa televisión [TV3] te he escuchado hablar de presunción de inocencia a los golpistas...

Se da la circunstancia de que Público.es ha sido uno de los digitales más comprensivos hacia los agresores de Alsasua.

Patricia López - (Ríe a Carcajadas)

Laura Rosel - (Ríe también) Una cosa...

Carlos Cuesta - A ver si puedo continuar...

Laura Rosel - Espera, Carlos, espera

Carlos Cuesta - A ver si puedes respetar la presunción de inocencia de otras personas aunque sólo sea por el hecho de que respeten la constitución y sean periodistas.

Laura Rosel - (Sorniente) Carlos, no hagamos de esto una cuestión personal ¿De acuerdo? Explícanos de dónde sacaste ese vídeo.

Carlos Cuesta - Laura, perdóname. Yo no he acusado a nadie, yo no he hecho imputaciones de nada. Si no puedo tener turno de defensa después de que acusen a mi periódico, entonces me lo explicáis cerramos esta historia y se acabó muy rápido. Yo no he venido a escuchar insultos. Y acabo de escuchar unos tantos.

Carlos Cuesta - La presentación del vídeo iba acompañado de un texto en el que explicábamos lo corrupto que es Madrid. (...) Se nos acusaba de ser favorables al PP y somos tan favorables al PP que publicamos el vídeo. Otros que son muy contrarios o no lo encuentran o no lo publican. (...) En esa Madrid tan corrupta tenemos 32.700 millones de deuda, en Catalunya tiene 77.740 millones de deuda. Si vamos a hacer comparaciones que no parezca que Madrid es el infierno. En Catalunya existe muchísima más corrupción que en Madrid que afecta incluso a la Contitución. Y ahora si queréis hablamos del vídeo.

Laura Rosel - ¿Surge de Francisco Granados o Ignacio González? ¿Sabes si tienen alguna conexión?

Carlos Cuesta - Sé que no tienen ninguna.

Laura Rosel - ¿Puedes explicarnos como te llega ese vídeo?

Carlos Cuesta - No. El día que encontréis a un periodista que cuente sus fuentes de verdad, colgarle el cartel del más tonto. Habrá dejado de ser periodista. Ese vídeo lo han sacado Manolo Cerdán y Ruiz Coll..

Patricia López - Tienen imágenes con Ignacio González en la Asamblea de Madrid. Yo dudo mucho de Manolo Cerdán (...)

Carlos Cuesta - (...) Entonces te recomiendo que te saques fotos con unos cuantos y a lo mejor asi te pasan información.

Laura Rosel - Carlos, no sé la corrupción en Madrid como está, pero por lo que veo los periodistas... (gesticula haciendo aspavientos con la mano)

Carlos Cuesta - Hombre, como hablemos del periodismo en Catalunya...

Laura Rosel - Podemos hablar de lo que quieras....

Patricia López - Con ese vídeo de cloaca le habéis hecho el juego sucio al PP, no habrá moción de censura y no se hablará de corrupción en el PP de Madrid. ¡¿Estáis satisfechos de vuestro trabajo periodístico?!

APLAUSO DEL PÚBLICO DE TV3 A PATRICIA LÓPEZ

Carlos Cuesta - Si me dejan los aplausos voy a intentar recopilar la lógica de la acusación. Hemos publicado el vídeo que más daño ha hecho al PP y lo hemos publicado porque estamos en una confabulación al PP. ¡Es buenísimo!

Patricia Lopez - (Riendo) ¡Le habéis hecho un trabajo al PP de libro! Ja, ja, ja... de manual. Igual cuando Inda sacó lo de Villarejo hablando con Ignacio González. ¡Lo de siempre!

Carlos Cuesta - ¿Te refieres al Villarejo que está en prisión? ¿Qué nos ha mandado el vídeo, por paloma mensajera?

Patricia López - Con el que queda Inda en las saunas.

Carlos Cuesta - ¿Puedo? ¿Cómo nos ha mandado el vídeo desde la cárcel?

Patricia Lopez - ¿Me vas a hacer trampas de parvulito ahora? (Riendo) ¡Carlos, ja, ja, ja! ¡Carlos! ¡Ja, ja, ja!

Patricia López no paraba de reír ante las intervenciones de Cuesta. Curiosamente Laura Rosel ni se inmutaba mientras Cuesta aguantaba el tipo.

Laura Rosel - (A Cuesta) ¡No me quieres decir quién te lo paso! Vale (...) Dime por qué lo publicas ahora.

Carlos Cuesta - Porque es verdad.

Patricia López - ¡Ja, ja, ja, ja! (Ríe a carcajadas)

Carlos Cuesta - Bueno, pues pregúntale a Ignacio Escolar por qué ha publicado lo del master. Porque el master que yo sepa era del año 2011 y lo ha publicado ahora. ¿Por qué investigamos el caso Pujol que empezó casi décadas? ¿Ese es vuestro análisis del periodismo? ¿Analizar a todos los periodistas?

Laura Rosel - No. Yo no te estoy investigando. Has hecho una exclusiva y yo tengo interés (Sonriendo) Solamente es eso. ¿Hay más vídeos?

Carlos Cuesta - Si hay más vídeos de Cifuentes los publicaremos. Si hay más de Esperanza Aguirre o de Mariano Rajoy los publicaremos.

Patricia López - ¿Y de Dolores de Cospedal?

Carlos Cuesta - ¡Si hay más Cospedal lo publicaremos!

Patricia López - ¡Ya me gustaría, ja, ja, ja! (burlona)

Carlos Cuesta - Nosotros sacamos la falsa titulación en matemáticas de José Manuel Franco, del PSOE.

Patricia López - ¡Un título que hace 10 años ya puso bien en su curriculum!

Carlos Cuesta - ¿Qué pasa que tú tenías esa exclusiva y también te la habías callado? ¿Tienes un periódico que te paga por no publicar las informaciones que tienes? Pues nada, enhorabuena. (...)

Patricia López - ¿Qué pelotazo informativo distéis? ¿Qué tipo de pelotazo es ese más allá de hundir a un ser humano? ¡Es cloaca absoluta! ¡Apesta! ¡Dan ganas de vomitar! ¡Cifuentes se tenía que haber ido por el master, pero por esa mierda que habéis sacado no!

EL PÚBLICO DE TV3 VUELVE A APLAUDIR A PATRICIA LÓPEZ

Carlos Cuesta - Es tal porquería y tal mierda que Publicó lo recogió y lo publicó después. Si os consideráis tan éticos y tan plurales ¿por qué lo publicasteis, si era una mierda?

Patricia López - Para demostrar cómo sigue funcionando la cloaca en Madrid. Y cómo funciona el brazo mediático de una cloaca. El señor Eduardo Inda colabora con la policía cloaquera. Es que es así.

Carlos Cuesta - Patricia, a estas alturas de la entrevista ya me he perdido. Así que hay una cloaca máxima comandada por Esperanza Aguirre, Paco Granados, Esperanza Aguirre, Villarejo que tienen como gran contramaestre a Eduardo Inda.

Patricia López - ¡No te has enterado de nada!

Carlos Cuesta - Y que además publicamos una mierda, pero esa mierda la difunde luego todo el mundo, incluido vosotros (...).

Patricia López - ¡Manolo Cerdán saca noticias de la wikipedia como exclusiva! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Ja. Ja, ja!

Ante una Patricia López que reía como una Belén Esteban en sus momentos más bajos ante la pasividad de Laura Rosel, esta optó por poner fin al ‘debate'.

Laura Rosel - Carlos Cuesta gracias por haber estado en Preguntes Fregüentes (irónicamente) y recuerdos a Inda.

Patricia López - ¡Ja, ja, ja, ja! (burlona)



Llama la atención que un periodista de la talla de Carlos Cuesta, que ha ocupado puestos relevantes en medios como ‘Expansión', ‘El Mundo' o en programas de televisión en Veo o en Trece, aguantara el tipo y en ningún momento levantara la voz ni descalificara a la cloacóloga que no paraba de burlarse de él.

Patricia López, cuyo trabajo más célebre fue publicar el 25 de agosto de 2017 en Público.es, a los pocos días una ‘información' que aseguraba sobre el reciente atentado de las Ramblas, que el Gobierno español conocía que ese atentado iba a producirse y se lo había ocultado a la Generalitat.

Una información en la que hasta sacaban supuestas conversaciones del asesino de las Ramblas, Youbes Abouyaqoub, con espías. Lástima que todo fuera falso. Ese día Patricia López no se debió reír tanto. Claro que no estaba en TV3 ni tenía a su público para aplaudirla.