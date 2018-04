María Jesús: "Estoy que pierdo la salud por el ano"

María Jesús Ruiz ha sido la última en experimentarlo y ha contado su drama en un relato de lo más escatológico. La Miss ha roto a llorar compartiendo su problema con el Maestro Joao y Romina: "No puedo más, mira qué barriga tengo. Llevo todo el día, todo el día, y ya apretando como si fuera un parto, porque esto lo tengo que echar como sea. Y me he reventado...", empezó diciendo entre lágrimas, según recoge ecoteuve.

"Llevo muchos días sin poder depositar. Me han dado algo para ver si puede limpiarme, pero ni por esas. Hoy estoy que pierdo la salud por el ano", comentó llorando a las cámaras del programa. La modelo ha contado a sus amigos que guarda algo en su interior "duro como bolas de billar" y que, en su intento de expulsarlas, "se ha partido el culo".

VÍDEO DESTACADO: Le arrancan a Leticia Sabater la peluca en 'Supervivientes' y se pone como el bicho del pantano