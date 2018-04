Mayka Navarro se cansa de que la llamen gorda en Twitter

La periodista de La Vanguardia, Mayka Navarro, ha denunciado un duro ataque personal en redes.

Hace unos días se hizo tendencia en redes la etiqueta #cuéntalo, en la que miles de mujeres contaron abusos que han sufrido por parte de hombres, según recoge Álvaro Palazón en el huffingtonpost.

Navarro escribió en su cuenta de Twitter un episodio que le ocurrió cuando tenía 24 años. "Un dirigente de un partido político se desplaza al congreso de su formación en BCN Me cita en su hotel Cubro para un diario la información de su formación Llego a la recepción pregunto por él, me pasan por teléfono a su habitación y me dice que suba... Yo tenía 24 años", escribió.

Poco después, ha publicado un mensaje en el que un usuario la insulta con dureza por su físico.

"No hay semana que no reciba un mensaje recordando que mi peso oscila en cotas altas, dependiendo de si he estado muy 'alterada' y no he controlado nada. Hay un sector que se bloquea ante una mujer 'grande' 'gorda' 'talla más de 44' en su pantalla de la televisión", ha escrito.

