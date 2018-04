Podemos impone el terror en Telemadrid tras la caída de Cifuentes con la complicidad de su director

Uno de los ‘logros' de Cristina Cifuentes ha sido convertir en Telemadrid en un órgano mediático de Podemos. Quizá la defenestrada expresidenta de Madrid pensó que agradando a la izquierda radical le perdonarían la vida.

Que contratando a la exmujer de Nacho Escolar y dándole un suculento contrato la empresa de software de su hermano --"Todo mi cariño, Nacho"-- le considerarían la regeneradora de la derecha. La derecha civilizada.--Cifuentes premió a su 'apuñalador' Nacho Escolar con un suculento contrato en la podemizada Telemadrid--

Hermann Tertsch, Alfonso Rojo, Marisa Cruz, Ana Samboal fueron algunos de los decapitados con Cifuentes ya presidiendo la Comunidad.--Telemadrid despide a la periodista que cubría el área de Esperanza Aguirre: "Yo lo llamo purga ideológica"--

Lo cierto es que tras ser apuñalada por su querido Nacho Escolar y rematada por Eduardo Inda, Cifuentes deja la cadena pública madrileña en manos del pusilánime director general José Pablo López, secuestrado por los sindicatos y los ‘espinares' que este metió indiscriminadamente en esa casa.

LOS NOMBRES PROPIOS DE PODEMOS EN TELEMADRID

El nombre propio de Podemos en esa casa es Mae Lozano, representante en el consejo de administración de Telemadrid del partido de Pablo Iglesias. Mae Lozano fue despedida en el ERE de Telemadrid. Ahora cobra 18.000 euros al año por 18 reuniones del consejo de administración que es lo fijado. 1000 euros por reunión.

"Está en el consejo de Telemadrid a pesar de que, en un principio, el PP se opuso por el trato que dio a trabajadores de la tele durante el ERE, llegando los populares a afirmar que Lozano iba a volver a la cadena con revanchismo y odio", recuerda a PD un trabajador de la casa.

"LOS JIMÉNEZ"

La política de personal de Telemadrid depende de Antonio Jiménez, contratado por José Pablo López para la "nueva Telemadrid", y que tenía orden expresa de Cristina Cifuentes de "no dejar ni uno" de la etapa anterior. --Cabreo monumental en el PP de Madrid por la cobertura en Telemadrid sobre el máster de Cifuentes--

"Si controlo Telemadrid, ninguno de los actuales directivos va a quedar en sus puestos", le dijo la expresidenta de la Comunidad de Madrid. El mantra que no se le caía de la boca a Cifuentes era que ella venía a "despolitizar" Telemadrid, lo que en la práctica significó entregarla en cuerpo y alma a Podemos y Nacho Escolar.

Fuentes consultadas en Telemadrid aseguran que Antonio Jiménez tiene buena relación con otro de los nuevos hombres fuertes de Podemos en Telemadrid, el sindicalista-podemita José Ángel Jiménez.--Tele Espinar', de risas con Errejón y Rita Maestre: "Nos gusta mucho más esta Telemadrid que la de antes"--

Hicieron buenas migas cuando coincidieron en la etapa de Gallardón cuando el primero de los Jiménez era jefe de Recursos Humanos de la cadena y el segundo presidente del comité de empresa, por CGT.

Antonio Jiménez redactó el despido de Marisa de la Cruz a los pocos meses de ponerse en marcha la nueva Telemadrid, luego que el sindicalista subiera a su despacho y le ordenara a gritos: "A ésta me la quitas, no la quiero ni ver más por aquí".--Israel García-Juez: "Telemadrid me ha vetado de sus tertulias a petición de Podemos"--

José Ángel Jiménez concurrió en la lista podemita a la Asamblea de Madrid pero no obtuvo escaño. Se le recuerda por llamar "perro" a Victor Arribas en una encerrona marca de la casa Cintora en Cuatro.--Encerrona marca de la casa en Cuatro: un trabajador de Telemadrid llama "perro" a Víctor Arribas--

Por CGT también está Alberto Gómez, destacado activista de Podemos en Alcorcón.--Los tertulianos de izquierda que chupan en Telemadrid mientras masacran a Cifuentes por falsificar un máster--

Los dos han vuelto a la tele junto al resto de delegados sindicales. Otros trabajadores afectados por el ERE que se han incorporado a Telemadrid también son conocidos activistas de Podemos en algunos municipios madrileños.--Tertsch le escupe la cruel verdad a Cifuentes de su calvario mediático en Telemadrid--

ATACAN A PERIODISTAS

José Ángel Jiménez fue la cabeza visible de actos de acoso, al más puro estilo podemita, contra los trabajadores de Telemadrid que no seguían las consignas sindicales, como el vivido por un periodista de la cadena cuando estaba cubriendo una manifestación del 1 de mayo de 2013.

Esa jauría es la que amenazaba a otros compañeros en pleno ERE coartando las libertades de los que conservaron el empleo y a los que no se les podía atribuir de ninguna manera la responsabilidad de los despidos.

Hasta la timorata APM tuvo que sacar un comunicado para que cesaran los acosos a trabajadores de Telemadrid por parte de los despedidos. En las Asambleas de los sindicatos llegó a haber gente que dijo en público, con todo el mundo delante: "¿Cuándo les podemos hostiar?" [al resto de trabajadores que no pertenecen a la 'cuerda' sindical]

SE OPONEN A CONVOCAR ELECCIONES

Los dos miembros de Podemos mencionados, Alberto Gómez y José Ángel Jiménez son dos de los 35 miembros del comité de empresa, formado por CCOO,CGT y UGT que se oponen a la convocatoria de elecciones sindicales que llevan ya seis años sin celebrarse.

La dirección también se opone a esa convocatoria que debía haberse realizado hace más de dos años. De hacerse ahora , perderían su chiringuito sindical 23 miembros del comité de empresa. Comité actual con sus 35 integrantes, que es el mismo número que antes del ERE con una plantilla de más de 1.200 trabajadores, cuando ahora no llega a los 500.

"Los madrileños están pagando el sueldo a 23 liberados que si se hubieran convocado las elecciones sindicales ya no estarían ahí", dicen fuentes internas de la casa que piden guardar el anonimato por miedo a las represalias.

El sindicato independiente SI, sin ninguna adscripción política y que se creó, precisamente, para desvincularse de los sindicatos politizados de Telemadrid, está a la espera de que el juzgado dicte sentencia a su favor sobre la presunta ilegalidad de no convocar elecciones. La vista fue el pasado 23 de marzo.