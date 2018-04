Rafael Vera frena las 'ganas' de Évole de cargarle los muertos del GAL: "Ya sé por dónde va"

Rafael Vera, el que fuera secretario de Estado de Seguridad durante los gobiernos de Felipe González, acudió con reservas a la entrevista con Jordi Évole.

Vera reconoció que le habían recomendado no conceder la entrevista.

'Salvados' lleva dos capítulos intentando sumergirse en lo que ellos llaman las cloacas y que se trata de poner en el punto de mira la guerra sucia contra ETA desde las instituciones del Estado ahora que precisamente la banda etarra ha anunciado su disolución.

Se podría decir que Vera vió venir a Évole cuando el ex alto cargo socialista recordaba como en "aquella situación tan dura" él estaba convencido que había que hacer 'algo' para darle un impulso a la lucha antiterrorista.

El periodista le puso el caramelo en la boca e intentó tirar del hilo: "cuando le digo 'algo', me refiero a un 'algo' que estaba fuera de la Ley". En ese momento su entrevistado le paró los pies: "ya sé por dónde va", argumentó, dando por hecho que estaba interprentando que él estaba detrás de los GAL.

Rafael Vera: En mi casa en la mesilla tenía cinco teléfonos: tres conectados con Interior, uno con Moncloa, y el otro con Zarzuela.

No había noche que no sonasen esos teléfonos dos o tres veces. Me ha quedado insomnio crónico. Una bomba, un atentado...

Évole: Usted en aquel momento en una situación tan dura, ¿no pensaba es que hay que hacer 'algo'?

Vera: Eso lo pensé desde el minuto uno

Évole: Cuando le digo 'algo', me refiero a 'algo' que igual estaba fuera de la Ley

Vera: Ya sé por dónde va. Ese 'algo' se produce, me da usted ocasión de hablar de la primera operación que intentamos hacer con el capitán de farmacia Martín Barros, que lo había secuestrado ETA, que pide la liberación de los principales líderes suyos.

Nos facilitaron el domicilio de Larrechea Goñi, entonces montamos una operación en Francia para detener', otros dicen secuestrar

Évole: Pero ustedes no podían operar en Francia

Vera: Eso es evidente. Además luego tuvimos consecuencias no precisamente positivas. Entonces elegimos un inspector de Policía y dos GEOS para ir a Francia a detener a Larrechea Goñi, con instrucciones concretas: si interviene la policía francesa se entregan ustedes y abortamos la operación. Cuando detenían a Larrechea Goñi y lo estaban metiendo en el coche, pasó un agente francés en bicicleta y les dió el alto.

Entonces podrían haberle reducido y seguir con el atentado (sic), pero como tenían esas instrucciones, se entregaron. Y al día siguiente por la mañana apareció en una cuneta el capitán Martín Barro.

Estábamos en la Guerra Fría, la URSS y sus satélites estaban detrás de grupos terroristas que combatían en países democráticos.