Flechazo a pesar del ofensivo tatuaje y una marranada en la cena

A ella, estudiante salmantina de 18 años, solo le hizo falta ponerse delante de él para que se produjera el flechazo. El joven, músico pontevedrés de 20 años, compartió sus impresiones nada más verla: "Me quedé pilladísimo, me dije 'y esta tía'... era del mismo rollo que yo", dijo ante las cámaras.

A África le ocurrió algo parecido, incluso después de ver el 'insultante' tatuaje que Axel llevaba en su cara: "Sonríe puta", rezaba el mensaje de su rostro. A la joven no pareció importarle y le encontró incluso "su morbillo": "Me he quedado muerta", dijo después de verle, según recoge ecoteuve.

Sin embargo, el momento más destacado de la noche llegó cuando, durante la cena, ella hizo algo que en otra ocasión solo hubiera servido para que su cita saliera espantado. "A ver, una cosa. ¿Quedaría muy mal si me sueno los mocarros? Es que me han salido moquetes. ¡Joe, qué palo!", le decía a Axel antes de sonarse de forma atronadora ante sus platos de comida.

El hecho, en lugar de crear rechazo en Axel, hizo que le gustara todavía más: "Ella va y se suena los mocos en mitad de la cita. Pues eso a mí eso es algo que me flipó. Me dije esta tía es natural, hace lo que le sale del...", explicó él.

