Mila Ximénez: "A veces ‘Sálvame’ me cuesta la propia vida"

Ya ha encontrado Paolo Vasile, que no falla nunca, fórmula nueva para subir audiencia. Un poco agotado por el momento el sexo y la guarrería, saturada la etapa de cuernos y sin grandes novedades, ha decidido que hay que tirar de la lágrima y ha puesto a llorar a todos los frikies de Telecinco.

Fiel a las órdenes del capo de Mediaset, Mila Ximénez se ha roto. Una entrevista cara a cara con Terelu Campos le ha hecho replantearse muchas cosas: su papel en 'Sálvame', su actitud, la de sus compañeros...

Y ve cosas tanto en ella como en los demás que no le cuadran: una envidia y una competitividad incómodas, a gente más pendiente del monitor que del sufrimiento de alguien a su lado y le hace sentir tan mal que ha estado decidida a abandonar. De hecho, tiene una reunión pendiente.



Tras varios conflictos mediáticos, Mila Ximénez y Terelu Campos han limado asperezas. ¡Qué talento para el teatro! Han tenido una entrevista a dos en una revista y las críticas que ha suscitado han molestado (y mucho) a Mila.

Asegura que hay dos cosas con las que no puede ni convivir ni trabajar, con la "mediocridad" y la "envidia" y ve ambas cosas en directo:

"aquí hay mucha hipocresía, es algo que a me revienta porque yo siempre me alegro del éxito de un compañero".

Su charla con Terelu le ha hecho replantearse su papel y el de los que están a su lado, hasta tal punto de que ha estado a punto de tomar una decisión:

"Este fin de semana estaba decidida a dejar el programa, ya no podía más, no quería continuar".

"Si yo me fuera, algunos lo sentirían pero otros harían una fiesta flamenca de tres días", ha dicho la colaboradora, que confiesa que a veces le cuesta "la propia vida" acudir al plató:

"no me gusto yo, no me gusta el ambiente, me estoy perdiendo un montón de cosas, la vida personal tiene más riqueza y me lo estoy perdiendo".