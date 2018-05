¿Quiso laSexta quitarse de encima a Cristina Pardo 'quemándola' en el infierno de los domingos?

¿Por qué laSexta envió a Cristina Pardo a la brasa de las audiencias los domingos? Nos podrán llamar 'conspiranoicos' pero ya nos temíamos que el espacio de la carismática periodista de laSexta, 'Liarla Pardo', se diera de bruces con la soporífera tarde de los domingos.

"Después de tres emisiones, cabe concluir que Liarla pardo, el programa que ella presenta en La Sexta, no despierta interés alguno en la audiencia. Con apenas un 5% de cuota de pantalla, el espacio tendría mucho que mejorar para mantenerse en la programación. Pardo patina en una mezcla entre información y entretenimiento que rechina". No lo dice PD, lo dice el diario El Mundo que mantiene una excelente relación con Atresmedia.

El espacio de la Pardo empezó fuerte: en su primera emisión el 15 de abril de 2018 y tras una fuerte campaña de promoción alcanzó un meritorio 8,2 por ciento de share, superada por la imbatible Toñi Moreno. La andaluza sacó un 10,8 por ciento pero llegó a sentir el aliento de la Pardo.

Las tornas cambiaron este 29 de abril de 2018, solo tres programas después de su estreno, cuando 'Liarla Pardo' literalmente se hundió en audiencias con ese 5 por ciento de cuota de pantalla, viendo como Moreno la superaba duplicando su audiencia en Telecinco con un 10,2 por ciento. Si no remonta, la Pardo tiene los días contados.

LA 'KARANKA', UN GRANO EN EL CULO PARA PODEMOS

Pardo, La 'Karanka' de Ferreras como le gusta autodefinirse, con su sonrisa burlona y buenos reflejos, cuando cogía los mandos de 'Al Rojo Vivo' le daba un aire totalmente diferente al que le suele dar Ferreras. La periodista no solía ser tan complaciente con podemitas y nacionalistas como su jefe y a más de uno lo dejó KO en el suelo. --Cristina Pardo se descojona de un diputado de la CUP que convierte 'Al Rojo Vivo' en 'El Club de la Comedia' con sus ridículos argumentos separatistas--

Algunos de sus zascas fueron memorables como cuando le dijo a Anna Gabriel: "Si cuando ustedes sean independientes, si ese día llega, ¿los ciudadanos que no están de acuerdo con lo que ustedes hacen se podrán saltar su Constitución?". --El 'zasca' de Cristina Pardo que puso a la catabatasuna Anna Gabriel roja perdida--

O cuando tuvo contra las cuerdas a Ramón Espinar y acabó diciéndole: "En La Tuerka le preguntarán por todos los temas que le gustan, aquí es lo que hay". --Cristina Pardo le mete un zasca a Espinar por no querer hablar sobre Zapata: "Siempre se queja usted de los temas"--

Tal es así que el propio Espinar admitió antes de besar la lona: "Eres una entrevistadora muy hábil y me has buscado al contrapié para intentar que me posicionara con unos o con otros". --El 'zasca' de Cristina Pardo al quejoso Espinar: "El próximo día te vas a La Tuerka"--

Incluso se atrevió con el mismo Pablo Iglesias cuando le metió un tremendo corte a por menospreciar la exclusiva sobre los whatsapp de Puigdemont desvelados por Ana Rosa. --Recital de zascas de Cristina Pardo a Iglesias: "Aquí en el PP no habrá los codazos de Podemos"--

Cuando el líder de Podemos intentó quitar importancia al intercambio de mensajes entre Puigdemont y Comín, Pardo fue rotunda y dejó al descubierto la hipocresía de Iglesias:

"Es interesante la respuesta de Pablo Iglesias porque refleja una doble vara de medir. A Mariano Rajoy le ha sacado los mensajes a Bárcenas en la tribuna del Congreso, pero hoy no quiere valorar los mensajes de Puigdemont"

¿Hasta qué punto ha molestado esto en laSexta, una cadena servil a los intereses de Podemos y los golpistas catalanes, para enviarla al infierno de las tardes domingueras?

¿Son tan idiotas en laSexta para apostar por un formato dirigido al público joven precisamente los domingos a la tarde, cuando la tele solo la ven los mayores?

¿Hubo alguna orden interna de darle la patada hacia arriba para quitarla de 'Al Rojo Vivo'?