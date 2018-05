'Sálvame': Un pringoso Kiko Hernández hace llorar a Terelu Campos a lágrima viva

Fue este 30 de abril de 2018. 'Sálvame' en estado puro.

Conducía Paz Padilla y así lo cuenta la propia web de Telecinco, ha sido una tarde de emociones para Terelu Campos.

Ha comenzado por la polémica por su entrevista frente a Mila Ximénez, ha continuado con el sentido perdón de Kiko Hernández y ella ha acabado por romperse.

Confiesa que ante la polémica con su hija las últimas semanas han sido "terroríficas" y pidió reunirse con la cúpula para decirles "se acabó".

Todo ha comenzado con la entrevista en la que Terelu Campos y Mila Ximénez han tenido la conversación que tenían pendiente.

Tras miles de polémicas en directo, las colaboradoras se han dicho lo que sienten y Terelu ha confesado que se ha sentido muy sola en Sálvame.

Y estas palabras han hecho que Kiko Hernández pidiera perdón. Se refería a uno de los programas en los que se habló de Alejandra, hija de Terelu, tras su mayoría de edad, unos días de intenso desgaste emocional para su compañera.

Hablaban de Alejandra, Kiko comparó su trayectoria con la de Isa Pantoja y sabe que ese comentario molestó a su compañera:

"No quería hacer daño, ni a ti ni a tu hija, sé lo desafortunado que fue, que te dolió y que desde entonces ha cambiado algo. Me gustaría no solo recuperarlo, sino avanzar en esa amistad y pedirte disculpas".