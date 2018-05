TV3 somete a un examen de 'barcelonidad' a Manuel Valls: "¿Cuántos barrios tiene Barcelona? ¿Cuál tiene menor renta?

La ‘corpo' de medios independentistas que encabezan TV3 y Catalunya Radio -pagada por todos los catalanes, incluyendo los no independentistas- tiene un nuevo enemigo a batir: el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls, a partir de saber que Ciudadanos le ofrecía ir en sus listas por Barcelona.

En el programa ‘Polonia' de Toni Soler, se publicaba un espacio en el que se ridiculizaba al político presentándole como alguien que desconocía totalmente Barcelona hasta el punto de que en un taxi era incapaz de orientarse en la ciudad condal.

Como el programa de Soler -como bien reconocieron Monica Terribas y Enric Juliana en EITB- es un fiel suministrador de consignas, este 29 de abril de 2018 Ricard Ustrell, el presentador de 'El Suplement', que tenía como invitado a Valls, tomó el relevo para reiterar la idea intentando someter al político a un examen de ‘barcelonidad' a modo de encerrona, aunque el francés optó por no entrar al trapo.

Ustrell - ¿Algún día le diré alcalde de Barcelona?

Valls - ¿Por qué no? Es un proyecto político precioso (...) Puedo plantearme la idea de ser alcalde como una idea muy bonita. Ahora entre la idea y la posibilidad de hacerlo hay una diferencia y por eso hay que pensarlo.

Ustrell - ¿Pero usted lo quiere hacer?

Valls - A mí la idea de ayudar a Catalunya, a España y a Barcelona, es una idea que me interesa a nivel intelectual (...)

Ustrell - ¿Cuál es la oferta que le ha hecho Ciudadanos?

Valls - Yo no he salido de un partido en Francia para entrar en otro. Pero entrar en una plataforma abierta, que no sea de sólo un partido, sino más amplia es la que me interesa (...)

Ustrell - ¿Usted conoce Barcelona?

Valls - Sí. Muy bien.

Ustrell - ¿Sí?

Valls - Sí. Muy bien. Las calles

Ustrell - ¿Todas las calles?

Valls - No sé muy bien quien conoce todas las calles de Barcelona.

Ustrell - ¿Cuántos barrios tiene Barcelona?

Valls - Muchos, tiene muchos. Pero yo no voy entrar ahora en un debate...

Ustrell - Dígame la cifra. ¿La sabe?

Valls - Yo no voy a entrar ahora en un debate que podría anticipar una campaña.

Ustrell - ¡73!

Valls - Ya verá que conozco Barcelona.

Ustrell - ¿Conoce cuál es el barrio que tiene una renta per cápita más baja?

Valls - ¿Por qué quiere que entremos en debate?

Ustrell - Para saber si conoce Barcelona.

Valls - El día en que acepte o no la candidatura por Barcelona, entraremos en estos debates. Y haremos una entrevista de candidatura que ahora no tiene interés.

Ustrell - Por tanto usted cuando acepte la candidatura ya se preparará bien en unos meses para conocer las problemas reales de Barcleona.

Valls - Como el alcalde actual de París, de Barcelona o de Madrid.

Es difícil saber si Ada Colau, un año antes de ser candidata a la alcaldía de Barcelona, cuando era activista de la PAH, conocía la renta per cápita de los barrios barceloneses o si Manuela Carmena un año antes de ser candidata a la alcaldía de Madrid se sabía el número de calles de la ciudad.

Lo que sí se parece más claro es que la forma de entrevistar de Ricard Ustrell -que se hizo famoso por llevar camisetas a favor del independentismo y del 1-O ante las cámaras de TV3 ‘la televisión de todos'- no habría sido igual con Jordi Graupera o Alfred Bosch. ¿Por qué no son franceses o... por qué son independentistas?