La revelación más íntima en directo de Jesús Calleja a Risto

Jesús Calleja es conocido por ser uno de los aventureros más famosos de la televisión… y por decir las cosas muy claras, dentro y fuera de las redes sociales.

Ambas facetas le han llevado a ser uno de los invitados con los que Risto Mejide ha comenzado una nueva temporada de Chester, su programa de entrevistas en Cuatro.

Aunque el aventurero es una de las caras más conocidas de la televisión actual, pero el domingo 29 de abril quiso hablar sobre algunos de los aspectos más desconocidos de su vida.

Lo que más llamó la atención, entre otras cosas, fue su revelación de cómo vive la sexualidad a una determinada altura, confesando además que tiene una vida íntima muy activa —aunque sigue siendo una parte de su vida que que prefiere preservar—.

Mejide aprovechó el momento para sacar el tema de las erecciones, ya que recordó haber leído en algún sitio que Calleja lo mencionaba.

“Creo que dijiste que a cierta altura las erecciones son del carajo”, indagó el presentador.

“Bueno, es una cuestión física”, admitió Calleja… que sorprendió a todos revelando que entre ellos incluso compiten en altitud a ver quién consigue hacerse con el récord.

“Se compite a ver qué ocurre allí arriba”, afirmó.

“Hay gente que dice “esta noche lo voy a dar todo con mi pareja”. Y contamos a ver cuánto aguanta sin hipoxia.”

La hipoxia es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo, que compromete las funciones.

“La hipoxia da regustín porque te falta el aire y además tienes un 60% más de glóbulos rojos y los cuerpos cavernosos se concentran porque tu sangre no es líquida, es espesa como el chocolate. Y tienes una instalación ahí que dices esto no lo puedo ver en otro momento que no sea aquí.”