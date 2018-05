Raquel Mosquera roba cremas al equipo rival

Raquel Mosquera tuvo la oportunidad de robar todo lo que pudo en tres minutos al equipo contrario. La concursante les quitó algo de comida, utensilios de cocina y herramientas para la pesca.

"Raquel está robando y lo estamos viendo todos. Lo bueno es que este vídeo no saldrá dentro de siete años y no le sacarán los colores", dijo Jorge Javier en referencia al vídeo de Cifuentes. El público lo entendió y rió, pero no así los participantes del programa, según recoge ecoteuve.

"Me está dando vergüenza", se excusó Raquel por lo que estaba haciendo. "No, mujer. Estás robando para comer, otra cosa distinta es que te pusieras a robar cremas", respondió Jorge Javier irónico.

Dicho y hecho. Raquel no sabía que el comentario tenía una lectura importante para los espectadores, pero ella aprovechó las palabras de Jorge para seguir con su cometido: "Pues me has dado una idea. Les voy a quitar la crema, aunque me da vergüenza. Pobrecillos".

VÍDEO DESTACADO: Cifuentes fue cazada robando en un híper en 2011 siendo la nº 2 de la Asamblea de Madrid