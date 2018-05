Tres concursantes enferman en pocos días

Los concursantes de Supervivientes, el reality show de Telecinco, se enfrentaron este martes la séptima gala del programa con muchos frentes abiertos. Presentado por Jorge Javier Vázquez, los supervivientes y los tertulianos en plató tuvieron que hablar mucho y de muchos temas. El primero y más importante de todos fue el del deterioro de la salud de algunos de los concursantes.

Otro de los asuntos a tratar, como viene siendo habitual, tuvo que ver con una nueva especulación acerca de la vida sentimental de Sofía Suescun, que según dijo Kiko Hernández en Sálvame habría mantenido una relación secreta con Adrián. Supuestamente, los dos concursantes empezaron un romance poco antes de viajar a Honduras que se mantuvo los durante los primeros días en la isla. El aludido confirmó los rumores ante las preguntas de Kiko, pero algunos de los tertulianos piensan que se trata de una triquiñuela del actor para ganar protagonismo en el programa, según recoge ABC.

Raquel Mosquera tuvo que abandonar la isla durante unos días debido al empeoramiento de su salud. «Estoy jodida», le reconoció la concursante a Jorge Javier, «cuando volví al campamento vi que mis compañeros habían cambiado. Se han compinchado para echarme porque se dan cuenta de que soy una rival fuerte». Ya recuperada de sus dolencias, Mosquera volvió junto al resto de sus compañeros dispuesta a darlo todo para seguir compitiendo.

Otro de los damnificados de la semana fue Joao, que tuvo que ser evacuado de la isla en lancha. El motivo fue el extenso corte que se hizo en la pierna con la rama de un árbol. Hasta trece puntos tuvieron que coserle al vidente para cerrar la herida. Tras volver al campamento, el Maestro Joao quiso antes que nada ir al árbol con el que se había accidentado para hablar con él, abrazarle y llorar. «Si alguna vez te he hecho algo malo no me lo tengas en cuenta, fue culpa mía», dijo entre lágrimas el concursante. Jorge Javier y los tertulianos, desde plató, se burlaban de las ocurrencias del Maestro.

