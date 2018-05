Arcadi Espada pregunta si hay vídeos sexuales de la víctima de La Manada y Montse Domínguez se le tira al cuello

El caso de 'La Manada' y su polémica sentencia sobre la mesa de Ana Rosa Quintana este 3 de mayo de 2018, y el controvertido periodista Arcadi Espada (El Mundo) dejó un jaleo de los buenos con Montse Domínguez.

El columnista hoy es carne de trending topic en Twitter, donde lo están apaleando por decir que quería ver vídeos sexuales de la víctima de La Manada.

"Estos audios que estamos viendo de 'La Manada' no se están viendo en el juicio, esto no se juzga y no está dentro del sumario", adelantaba Ana Rosa, en algo que resulta muy sintomático y de lo que se ha venido quejando el abogado de los acusados, Agustín Martínez: el desprestigio a sus clientes con unas grabaciones que les dejan en un penoso lugar a pesar de que no forman parte de la instrucción. Los repugnantes audios de 'La Manada'.



Arcadi Espada salió a arremeter contra esto y Montse Domínguez (HuffPost) saltó contra él: