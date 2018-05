Javier Negre se merienda a un profesor del colegio donde se humillan a los hijos de la Guardia Civil

Después de publicar un artículo en el que ponía nombre y apellidos a los profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat) acusados de señalar a los hijos de Guardias Civiles, el periodista Javier Negre ha denunciado amenazas a él y a su famillia por parte del entorno batasuno de los docentes. Asegura que personas cercanas al colegio están "escarbando" en su vida y la de su familia.

En los últimos días se han producido manifestaciones para apoyar al colectivo de profesores denunciados por la Fiscalía por humillar a los hijos de los guardias civiles tras el 1 de octubre. Josep Lluis Alcázar, es profesor en el Palau, y cree que en el conflicto se está intentando que profesores y niños figuren como culpables o víctimas.

"Este conflicto surge de la instrumentalización política. Son los profesores los que se están jugando la salud y el trabajo", señala.

Lo que no se esperaba Alcázar es que Negre le sacara su pasado como colaborador de los violentos Comités de Defensa de la República:

"Hay gente de su ideología que está buscando información mía y de mi familia para acosarme y amenazarme. Yo también he hecho mis deberes y descubierto que estuvo presente como invitado en un acto organizado por la CUP, un partido que se dedica a acosar a los diputados constitucionalistas".

"No habríamos llegado a este punto si la profesora de inglés se hubiera dedicado a conjugar el verbo 'to be' y no a hablar del 'process'", lamenta.

Negre asegura estar sufriendo amenazas. "Espero que usted condene las amenazas que está sufriendo mi familia, mi persona y Albert Rivera", le espetaba al docente Josep Lluis Alcázar. "No soy yo quien lo ha hecho, la Fiscalía de Barcelona es la que ha señalado a esos 9 profesores por hacer llorar a niñas de 12 y 13 años", asegura Negre.

