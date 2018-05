¡Que le den ya a Anguita el carnet de podemita radical!: "No es esencial que ETA pida perdón"

La banda terrorista ETA envió un comunicado este 3 de mayo de 2018 anunciando su disolución definitiva.

A algunos les ha faltado tiempo para salir a comenzar el blanqueo de la imagen de la banda terrorista más sangrienta de nuestro país. Es el caso de Julio Anguita, que o ha perdido el juicio o está como loco porque le den el carnet de podemita radical o incluso una presidencia de honor.

En 'Espejo Público' de Antena3 soltó un repudiable discurso sobre que estos terroristas no tienen por qué pedir perdón:

El enemigo ha sido derrotado, cuidado con perseguirlo hasta las últimas trincheras.

He oído que tienen que pedir perdón... Ellos han pedido perdón y han retirado las armas. Y aquí en España se han vivido cosas desde los años 30 y todavía no se ha pedido perdón. De modo que no empecemos con pedir perdón porque parece que estemos en la institución eclesial aplicando la penitencia. Han pedido perdón colectivamente y no les pidamos lo que no nos aplicamos nosotros. Han confesado su derrota. Eso de pedir perdón...

En política lo que vale es que los hechos dejen de realizarse. La exigencia de pedir perdón es de aspecto sacramental que no tiene nada que ver en el campo de la política. ETA ha sido derrotada, si además alguno de sus miembros pide perdón, mucho mejor, pero no es esencial.