Le llueven los palos a Adrián Rodríguez por lo que ha contado sobre su relación con Sofía

Sofía sale de una movida en Supervivientes, y no tarda en meterse en otra: el jueves 5 de abril, Alejandro Albalá aterrizó en Honduras ni más ni menos que para romper su relación con Sofía Suescun en persona y en directo.

“Si no hubiese cámaras habrías tenido algo con Logan”, llegó a decir el joven, que al día siguiente continuó con la misma decepción hacia Sofía y recalcó sus argumentos en Conexión Honduras: nada ni nadie le harían cambiar de opinión.

Mientras tanto, la relación de Sofía con Logan en Supervivientes quedó totalmente rota… y otro ex, Hugo Paz, se convirtió en el nuevo concursante del reality.

Hace unos días saltó la bomba: la dirección del programa confirmó que existían declaraciones de Mayte Zaldívar y el maestro Joao asegurando que, durante la evacuación, Sofía habría tenido relaciones sexuales con Hugo… aunque nadie terminó de creérselo.

Y es que en la isla la guerra entre Sofía y Hugo parecía no tener fin…. pero empeoró después de que la dirección del programa sancionó a Melissa, Sofía y Raquel por no esforzarse en una prueba. El castigo consistió en no poder salir del “corralito” y necesitar a sus compañeros para todo.

Esto le valió a Sofía para picar a Hugo y aprovecharse de la situación. En las redes no se tomaron demasiado bien al actitud de Sofía, y hay quien señala que, de ser al contrario, podría haber acarreado expulsión.

“Te pido por favor que te calles la boca que me estás poniendo nerviosa. Tienes que hacer lo que yo quiera”, le espetó antes de comenzar a discutir.

En las últimas horas ha ocurrido lo impensable: la paz llegó a Cayo Paloma, y Hugo y Sofía cambiaron los conflictos por las buenas palabras. Logan realizó un pequeño cuestionario al que Hugo contestó: “Sofía cuando es buena es muy buena, físicamente le pondría un 8”.

Posteriormente, a solas, Hugo y Sofía firmaron la paz y se dieron la mano.

Pero no han terminado las polémicas relacionadas con la joven: Kiko Hernández soltó la bomba en Sálvame y es que, según le han contado, Sofía Suescun y Adrián Rodríguez empezaron su aventura en Supervivientes con algo más que amistad: “no paraba de jugar, de intimar, de hacer miraditas, tocamientos…”

Ante la noticia, Adrián, que estaba como invitado en el programa, dijo poco… pero dejó entrever algo. Se tapó la boca con la mano, se puso rojo y sus ojos parecían vidriosos. “Hubo alguna que otra miradica…”, reconoció, confirmando algo de juego… pero sin llegar a confirmar nada más, a pesar de que Kiko llegó a ponerse de rodillas para preguntarle.

Según el relato de Adrián, el juego acabó pronto, y hubo “un tira y afloja” que terminó porque Sofía tenía novio y él se acordaba de su ex. Algo que explicaría mucho mejor el enfado de Sofía cuando creyó que Adrián le había nominado.

Pero hay más: según nos ha contado él mismo, Adrián invitó a Logan a acercarse a Sofía: “Como no tenía muy clara la historia le aconsejé a Logan que tirara por Sofía (…) pasaron cosas, yo dormía a su lado”.

No ha confirmado qué pasó exactamente, pero sí que quiso dormir entre Sofía y Logan para protegerse del frío y él no le dejó… entendiendo esa misma noche el motivo.

VÍDEO DESTACADO: La foto más sexy de Sofía Suescun, ganadora de 'GH 16'