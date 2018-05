Risto se pica con Montesinos y bloquea en redes a una concursante

Tras la actuación de una joven llamada Alejandra, ambos estaban de acuerdo en que debía pasar a la siguiente fase. Sin embargo, las palabras del productor a la concursante no gustaron al catalán: "Tienes una técnica perfecta, pero hecho de menos el elemento diferenciador. Conozco muchas cantantes de soul que cantan así y son muy buenas", dijo Montesinos al tiempo que era interrumpido por su compañero.

"¿Se llaman Alejandra? Pues ahí lo tienes. ¿Se han presentado a Factor X? Pues ahí lo tienes. ¿Las hemos visto aquí? Pues ahí lo tienes", replicó Risto en una discusión que cada vez se volvía más tensa. "Pues nada, valórala tú", le decía Fernando provocando que Laura Pausini explotara: "¡Basta ya! ¡Ya me rompisteis los cojones de escuchar tantas palabras! Votamos. Los dos dicen lo mismo de manera diferente y se pican por eso", afirmó gritando la italiana provocando las risas del resto del jurado, según recoge ecoteuve.

El pique con Montesinos no fue el único momento tenso que protagonizó Risto en Factor X. El catalán tuvo una gran bronca con una de las concursantes, Tatiana, que llegó al talent en compañía de Catriel para interpretar un 'medley' castizo de la BSO de la película La La Land. "Ahora vuelvo, que me ha subido el azúcar", decía Mejide al acabar la actuación abandonando el set de grabación. "Pero si tú eres un romántico, que te sigo en Instagram", le replicaba la joven entre risas.

Risto regresó para pedirle a Tatiana que le dijera su usuario en esta red social. Acto seguido, se dispuso a bloquearla dejando a la concursante con la boca abierta. "Está bien buscar un sueño siempre que ese sueño sea agradable para los demás. A mí no me ha interesado nada vuestra actuación. Para mí es un no", decía contundente el juez.

