Verstrynge llama a Rivera "el 'zumbao' de Ciudadanos" al abrigo de laSexta y sin que Ferreras le llame la atención

El politólogo de cabecera de García Ferreras, Jorge Verstrynge, ha realizado otro 'brillante' análisis en 'Al rojo vivo' de este jueves 5 de mayo de 2018 para calificar a Albert Rivera de "el zumbao de Ciudadanos" ante el silencio del presentador de laSexta--Verstrynge anima a Iglesias a purgar con sangre a Errejón y Bescansa: "Me llegan a montar a mí este numerito y pasan cabezas por una pica"--.

Hablaban uno y otro de encuestas. Unos sondeos que pronostican el batacazo del PP en Madrid. En cambio, los resultados serían más que buenos para Ciudadanos. Y eso es lo que les hace rabiar los podemitas y a sus voceros--Ussía despelleja a Verstrynge contando un secreto bestial que le desacreditará ante Podemos--.

Ferreras: ¿Cómo defines la situación de Ciudadanos?

Verstrynge: Está haciendo una política muy inteligente que es vendernos lo que no son, porque es muy posible que cuando Ciudadanos gobierne echemos de menos al señor Rajoy.

El caminar de C´s es un caminar de extrema derecha, cuidado con eso, Rajoy tiene defectos, pero igual le echamos en falta

[...]

Ferreras: Dime cómo ves al PP

Verstrynge: Pues en caída libre

Ferreras: ¿y al PSOE?

Verstrynge: No sabe no contesta. La gente, si tiene algo de memoria, tiene tanto que reprocharle al PSOE...que no les veo saliendo del hoyo.