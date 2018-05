El tremendo cabreo de Nacho Abad con la redicha Elisa Beni rompe 'Espejo Público'

Menos mal que la cosa tomó otros derroteros a costa de la verborrea de la tertuliana, ya que si no le da un infarto en directo a Nacho Abad. (El vergonzoso gatillazo de Iñaki López con Elisa Beni por decir que algunos vivían mejor con ETA).

El debate sobre la sentencia de La Manada volvió este miércoles 3 de mayo de 2018 a encender los ánimos entre los colaboradores de Espejo Público.

Ante los continuos cortes de la tertuliana Elisa Beni, el copresentador del programa Nacho Abad le reprochó que no le dejara hablar varias veces hasta que terminó perdiendo la paciencia, visiblemente enfadado:

"Me he leído toda la sentencia y comento la sentencia si tú me lo permites, porque tiene un voto particular que nos han adjuntado y quiero comentarlo".