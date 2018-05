'First Dates': "Me masturbo viendo hentai"

El joven catalán ni se cortó a la hora de confesar sus extrañas preferencias a la hora de masturbarse. "A veces me masturbo viendo hentai", dijo el joven haciendo alusión a la pornografía animada. "¡Pam! Así de directo".

La reacción de Andrea no se hizo esperar y, cómo era de esperar, alucinó: "No me parece mal porque cada uno hace lo que quiere con su cuerpo y con lo que ve mientras toca su cuerpo, pero es un poco raro con dibujos...", se explicó luego después, según recoge ecoteuve.

A continuación, ella reveló que era "bisexual", mientras que él desveló que solo había tenido "relaciones con hombres". La conversación fue subiendo de temperatura cuando Albert afirmó que le gustaba que le dijeran "cosas sucias por el WhatsApp". Por su parte, el gusto de Andrea es más 'gore': "Me gusta morder y arañar a la gente pero si me lo hacen a mí no me gusta porque me duele, ¿sabes? Necesito morder carne humana".

Tampoco faltó la política en la conversación. "Yo no tengo ideología como tal", contó Andrea a lo que Albert afirmó tener "miedo a Arrimadas": "En las últimas elecciones en Cataluña vas descartando: PP, no; Ciudadanos, menos". Sin embargo, ella decidió no tener otra cita con él: "Te veo más como súper amigo que como pareja".

