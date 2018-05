Kiko Matamoros desvela que le dijo Toño Sanchís tras perder con Belén Esteban

Matamoros primero ha hablado de la entrevista concedida por Mila Ximénez y Terelu Campos: "No me la he leído, pero me llamó la atención que el titular olía a reconciliación. Yo respeto a que cada uno haga con su vida y emociones lo que quiera. Es muy libre de pensar hoy 'a' y mañana 'b' por lo que sea".

Después, se ha mojado sobre la sentencia firme que obliga a Sanchís a pagar 600.000 euros a Belén Esteban. Recordemos que Matamoros estuvo del lado del exrepresentante. "Lo único que me posicioné a favor es por los miembros de su familia", ha explicado añadiendo después que "es de agradecer que vivamos en un sistema donde puede ser recuperable [el dinero]pero, por otro lado, me da pena su familia", según recoge ecoteuve.

Además, ha desvelado que se encontró con Toño en una conocida discoteca de Madrid y que le dijo que "tenía que apechugar con lo que le había caído". No obstante, se muestra reacio a acudir a la celebración de la Princesa del pueblo: "No quiero ir a la fiesta. No me gusta bailar encima de las tumbas".

