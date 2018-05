La escabrosa confesión del 'Maquiavelo de Atresmedia": "A Cifuentes le hicimos la mayor de las putadas que tú le puedes hacer a alguien"

De "putadas" sabe un huevo. Eso se desprende de las grabaciones del caso Lezo en el que se puede escuchar al presidente de La Razón y número dos de Planeta y de Atresmedia (Antena3 y La Sexta), Mauricio Casals, decir "A Cifuentes le hicimos la mayor de las putadas que tú le puedes hacer a alguien".--Jesús Cacho: "Hay constancia de que Soraya le ha vetado a Casals el acceso a Moncloa a cal y canto"--

Y para ello nada mejor que inventarse una encuesta de NC Report del 10 de febrero de 2017 en la que Cifuentes aparecía como número uno en predilección de voto en la sucesión de Rajoy. La fecha elegida para la publicación tampoco es aleatoria. --El 71,1% de los votantes del PP apoya que Rajoy repita como candidato--

Ese mismo día arrancaba en Madrid el Congreso Nacional del PP, en el que los primeros espadas de la formación medirían su capacidad de influencia dentro y fuera del partido. "El hecho de que Cifuentes pudiera restarles protagonismo podría ser interpretada como una declaración de guerra", dijo El Español. --Marhuenda: "Le hemos hecho una putada a 'Cifu' poniéndola por delante de Soraya. La matarán las otras"--

En el interrogatorio del juez del caso Lezo al presidente de Planeta y Atresmedia, Josep Crehueras, el magistrado le hace oír escuchas telefónicas (cuyos audios difundió 'Público') en las que Mauricio Casals explica cómo trataron de intimidar a la presidenta de la Comunidad de Madrid para proteger al hombre fuerte de Ignacio González en el Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez, también detenido en ese escándalo de corrupción. -Casals: "A Cifuentes le hicimos la mayor de las putadas que tú le puedes hacer a alguien"-

EDMUNDO RODRÍGUEZ: Bueno, lo del Congreso del PP ya estaba un poco visto, ¿no?

MAURICIO CASALS: Sí, sí, viste la putada que le hicimos a Cifuentes, que Marhuenda al principio estaba: "Esto no se lo podemos hacer..." Digo "¡¿Cómo que no se lo podemos hacer?!" Joder, je, je. Es la mayor de las putadas que tú le puedes hacer a alguien... Porque, coño, en un momento en el que no se discute en absoluto el liderazgo del otro [en referencia a Rajoy], je, je, y la metes a ella en el foco para que le den todos... Quiero decir, es que... Y está muy cabreada, porque [Josep] Crehueras [presidente de Planeta y de Atresmedia] me lo dijo el viernes... Estaba Crehueras que... en fin. Porque el problema que tiene este es que me conoce. Y, claro, vio... lo vio rápido. Porque así como otro puedes decir: "Oye, no se qué", éste lo vio, ¿no?

ER: Pero, Mauricio, corrígeme. Más... más le va a dar esta hija de puta por miedo que por amor.

MC: Eeexacto, eeeexacto. Pero éste cree que no... Bueno, no lo sé tú. Veremos, veremos. Yo es que de todas formas creo que esta no le va a dar nada, ni miedo ni amor ni nada.