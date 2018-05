¿Qué tienen en común Antoni Bassas y Toni Soler? Ambos tienen productoras -'Alguna Pregunta Mes?' y 'Minoría Absoluta'- que facturan unos pastizales a costa del contribuyente vía TV3 y vía Catalunya Radio.--Los millonarios separatistas que se forran en TV3 cargan contra "chivato" Albert Rivera y se mofan de Griso--

Ambos son 'cerebros' de la distribución de consignas independentistas. Ambos son socios fundadores del periódico separatista 'Ara' y, este jueves, ambos se pusieron de acuerdo en salir en defensa de los profesores que han sido acusados de señalar a los hijos de Guardias Civiles en el Instituto El Palau de Sant Andreu y de arremeter contra Ciudadanos.

Empezó Antoni Bassas en el programa 'Tot es Mou', donde el magnate indepe cada vez aparece con más frecuencia como un tertuliano más. Lejos de valorar la posibilidad de que profesores se hubieran portado así -eso no le preocupa- recurrió a un clásico: Los medios que lo habían publicado es porque eran anti-catalanes.

"Me cuesta mucho creer que eso haya pasado.Me cuesta mucho pensar que un profesor haya podido hacerlo. Para la prensa anticatalana, es la noticia perfecta. Les permite fijar el concepto "la escuela catalana adoctrina" y señala a hijos de la Guardia Civil."

Así que "la prensa anticatalana" está detrás de todo. "El odio a Cataluña detrás de toda crítica informativa a algo que suceda en esa comunidad". Es el mejor antídoto para evitar cualquier autocrítica o reconocimiento de cualquier exceso. Bassas hace el mejor resumen de lo lleva siendo el independentismo mediático desde hace décadas: victimismo en vena.

Bassas acusó al periodista de El Mundo y tertuliano de Susanna Griso, Javier Negre, de publicar un libelo y de tener "muy poco respeto deontológico a la profesión". Luego pasó a cargar contra uno de los políticos que más rechaza, Albert Rivera, que en un tuit se hizo eco de la protesta contra los profesores.

"Si algún día Albert Rivera es presidente del Gobierno de España ya sabemos qué tipo de presidente será, un presidente como Trump. Un presidente que divide la sociedad entre buenos y malos. Y que señala a aquellos a los que la gente que debe odiar. Es la señal del populismo".

A Bassas no le parece relevante que se investigue a un profesor por incitar al odio a sus alumnos. Sólo le preocupa lo populista que es Rivera y lo anticatalán que es Negre.

Después le tomó el relevo el programa de mayor audiencia, ‘Polonia', de Toni Soler, que abrió su programa satírico indepe con un gag contra Albert Rivera presentándole como un chivato que movía a las masas a perseguir a profesores inocentes como quien lidera una turba.

¿Se imaginan algún gag de ‘Polonia' ridiculizando a algún posible profesor independentista que utilizara sus clases para adoctrinar? ¡Nunca lo verán los ojos de nadie! Porque en el mundo de Toni Soler sólo se ridiculiza el victimismo de los no indepes, al victimismo indepe nunca, porque consideran que es ‘verdadero' y él es uno de sus máximos exponentes.

En el ‘Polonia' de este jueves volvieron a arremeter contra Susanna Griso (es ya una sección fetiche semanal) y presentaron a los reporteros de Espejo Público como unos cuentistas que se inventaban agresiones de profesores inexistentes. "¡Me ha pegado, me ha pegado"!, gritaba la representación de reportera cuando un profesor normal y corriente pasaba a su lado.

No es una novedad. TV3 y los programitas de Soler presentan siempre como paranoicos a todo aquel no indepe que denuncia sentirse amenazado o agredido. Lo hacían con Jiménez Losantos y Pedrojota Ramírez "¡Nos están agrediendo y empujando!" decían los ‘personajes' en ‘Polonia' cuando un catalán pasaba a su lado. Lo hicieron con el ‘ABC', representado como un ciego que sin que nadie le dijera nada gritaba histéricamente "¡No me dejan hablar español!".

Es un dispositivo mediático perfecto. Si alguien indepe se siente amenazado, tipo de la ANC o del CDR, en ‘Polonia' rápidamente hacen un gag para respaldarle y representarle como una persona pacífica a la que, efectivamente, le amenazan los neonazis o ultras españoles.

En cambio si alguien no indepe denuncia que se siente amenazado, como la fiscal Anna María Magaldi, inmediatamente sale un gag para ridiculizarla gritando como una paranoica "¡me miran con odio, me miran con odio!", ante gente que pasa normal a su lado. Y lo peor es que luego sale Carles Francino en EITB a decir que ‘Polonia' es muy objetivo. ¿En serio lo ve?

Bassas concluyó su intervención asegurando que "los medios anticatalanes" querían imponer "el relato de que en Cataluña se adoctrina". No hace falta leer ‘El Mundo' o ver ‘Espejo Público' para llegar a esa conclusión. Basta con leer o ver los medios controlados por Bassas o Soler y los de sus coleguis de TV3.