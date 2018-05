Sofía se carga su alianza con Sergio y ataca despiadadamente a María Jesús hasta hacerla llorar

Todo ocurrió a raíz de una conversación entre Sofía y Sergio en la que la ganadora de GH16 pretendía animar a su amigo haciéndole ver que el también puede llevarse la victoria en el programa. Hasta ahora, el joven ha asegurado que para él, el mejor superviviente es Logan, algo con lo que Suescun no está de acuerdo. "Es el típico machorro que sabe de todo. Él es uno más, simplemente es un friki", defendía la concursante.

La cosa no quedó ahí y Sofía descubrió que Sergio le había contado a Logan lo que esta había dicho de él. "La relación se desquebraja cuando yo lo vi hundido y llorando y voy y le digo con el corazón lo que siento", empezó diciendo Suescun, que considera que su objetivo no era desmerecer a Logan, sino hacerle ver que él también valía por sí mismo en la isla, según recoge ecoteuve.

"Me he sentido muy traicionada por Sergio, me ha dolido, me puse a llorar y todo. Yo hablé con él con el objetivo de que se viniera arriba y él lo utilizó contra mí", aseguró en la Palapa la navarra. "Logan es un buen superviviente, pero yo si fuera la audiencia valoraría más a una persona que viene aquí y evoluciona, se equivoca, se cae, se levanta... Te valoraría más a ti", defendió la robinsona, que cree que el influencer es "un metemierda".

Las imágenes en las que María Jesús Ruiz se reía del físico de Sofía siguen coleando en la isla y durante los últimos días, la navarra no tuvo ningún reparo en contraatacar a la modelo dándole donde más le duele. Suescun aseguró que la jienense no era nadie para dar lecciones de belleza, teniendo en cuenta el físico de su anterior pareja: "No tiene ni puta idea de belleza, porque que me explique el hombre con el que se metía cada noche en la cama. Que me explique qué le vio a ese hombre que tan despreciable dice que es. Aparte de despreciable tienes que ir al váter a echar todo el vómito antes de acostarte con él", dijo sin reparos sobre José María Gil Silgado.

Además, Sofía comentó unas palabras de María Jesús en las que criticaba a Logan por tener "ansias de fama": "Ansias es acostarse con un hombre súper mayor, que tiene que dar bilis levantarte por la mañana y ver la cara de ese señor por tener algo de fama. Eso son ansias de dinero o de salir en la tele, o ir a un evento porque va gente conocido", empezó diciendo.

"Pero no tiene que decir nada de un chico que está intentando buscarse la vida. Y más ella teniendo el currículum que tiene. Que da asco que sea conocida por acostarse con un señor que si lo ves dices Oh, my god. Todo es a causa de meterse en la cama con ese y de cosas muy raras, muy feas, muy sucias y asquerosas", sentenció la modelo que supo dónde atacar a su compañera.

